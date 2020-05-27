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Erdoğan ve Bahçeli'den aylar sonra ilk kare

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Demokrasi ve Özgürlükler Adası'na gittikleri vapurda görüntülendi.
 27 Mayıs 2020 15:26
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Erdoğan ve Bahçeli'den aylar sonra ilk kare

Yassıada'daki törene sadece protokol davet edilirken, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile kabine üyeleri de katılacak. Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler ile kuvvet komutanları da tam kadro olarak Yassıada'daki törende yerlerini alacak. Erdoğan'ın açılışını gerçekleştireceği "Demokrasi ve Özgürlükler Adası" projesinin çalışmalarına 2015 yılında başlanmıştı.

Yassıada ve Sivriada'da bulunan tarihi ve kültürel değerlere sahip yapıların korunarak yenilenmesi ve bu adaların halkın hizmetine sunulması amacıyla Kültür ve Turizm Bakanlığı, TOBB, GTİ işbirliğiyle yap-işlet-devret modeliyle gerçekletirilen proje 5 yılın ardından tamamlandı. Adada 125 odalı otel, 30 bungalov, 600 kişilik Adnan Menderes Kongre Merkezi, cami ve kütüphane yer alıyor. Projede, karanlıktan aydınlığa geçişi simgeleyen ve Türk demokrasisinin geleceğine ışık tutan "Demokrasi Feneri", "Sonsuzluk İskelesi", "Özgürlük Platformu", "Demokrasi Şehitleri Anıtı", 27 Mayıs canlandırma alanı ve sergi salonları da bulunuyor. Darbe yargılamalarının yapıldığı kapalı spor salonu da müzeye dönüştürüldü.

VAPURDA İLK KARE

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP lideri Bahçeli Demokrasi ve Özgürlükler Adası'na gittikleri vapurda görüntülendiler
DHA
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