27 günlük bebekten 73 yaşındaki dedeye 8 kişilik aile virüsü yendi
|27 Mayıs 2020 15:42
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Ordu'da, yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) yenen 8 kişilik Ölmez ailesi, sağlık çalışanlarının alkışları eşliğinde hastaneden taburcu edildi.
Kovid-19 testi "pozitif" çıkan Ölmez ailesinden 8 kişi, Altınordu ilçesindeki bir özel hastanede tedavi altına alındı.
Akciğer rahatsızlığı bulunan 73 yaşındaki Ali, engelli kızları Fatma ve Döndü ile oğlu Ali, gelini Menekşe, torunları 27 günlük İkra, 9 yaşındaki Eylül ve 13 yaşındaki Cemre Ölmez, uygulanan tedavi sonrası sağlıklarına kavuştu.
Aile bireyleri, sağlık çalışanlarının alkışları eşliğinde hastaneden evlerine uğurlandı.
Menekşe Ölmez, gazetecilere yaptığı açıklamada, aile olarak 10 gün önce koronavirüse yakalandıklarını söyledi.
Kendileriyle yakından ilgilenen tüm sağlıkçılara teşekkür eden Ölmez, "Bizlerle çok iyi ilgilendiler, ellerinden geleni yaptılar. Akciğer hastası kayınpederim pankreas kanserini yenmiş birisi. O da Kovid-19 tedavisine olumlu sonuç verdi, şu an çok iyi. Hepimiz çok iyiyiz." dedi.
Menekşe Ölmez, hastalığa yakalandıklarında koku ve tat alamadıklarını belirterek, tedavi sürecini atlattıklarını ve şu anda 37 günlük çocuğunun kokusunu alabildiğini kaydetti.
Hastanenin iç hastalıkları uzmanı Dr. Mesut Şahin ise yaklaşık 10 gün önce gelen aile bireylerinin Kovid-19 tanısıyla tedaviye alındığını ifade ederek, sürecin iyi geçtiğini ve şimdi de mutlu bir şekilde kendilerini taburcu ettiklerini söyledi.
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