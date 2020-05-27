TİM Başkanı Gülle: İhracatçılara yeni destekten memnun
|27 Mayıs 2020 15:58
|Yazdır
Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, ihracatçılara sağlanan yeni desteğe ilişkin, "İhracatçılarımız için çok önemli olan bu desteğin hızlı bir şekilde hayata geçmesindeki emeklerinden dolayı Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Ticaret Bakanımız Sayın Ruhsar Pekcan'a TİM adına teşekkürlerimizi sunuyoruz." açıklamasında bulundu.
Gülle, yazılı açıklamasında, firmaların e-ticaret sitelerine üyeliklerini, sanal ticaret heyetleri ve sanal fuarlara katılımını, sanal fuar düzenlenmesini destek kapsamına alan "Pazara Girişte Dijital Faaliyetlerin Desteklenmesi Hakkında Cumhurbaşkanı Kararı"nı değerlendirdi.
İsmail Gülle, şirketlerin uluslararası e-ticaret sitelerine üyelik giderlerinin yüzde 60 ve e-ticaret sitesi başına 8 bin TL'ye kadar ve sanal fuarlara katılım organizasyonlarına ilişkin genelgede belirtilen giderlerin yüzde 50 ve faaliyet başına 50 bin dolara kadar destekleneceğini dile getirdi.
İhracat Genel Müdürlüğü tarafından uygun görülen iş birliği kuruluşlarınca düzenlenen sanal fuar organizasyonlarına dair de genelgede belirtilen giderlere, yüzde 50 ve faaliyet başına 100 bin dolara kadar destek verileceğini aktaran Gülle, "İhracatçılarımız için çok önemli olan bu desteğin hızlı bir şekilde hayata geçmesindeki emeklerinden dolayı Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Ticaret Bakanımız Sayın Ruhsar Pekcan'a TİM adına teşekkürlerimizi sunuyoruz. Salgının ülkemiz ihracatına olumsuz etkilerini ve ihracatçı firmalarımızın uğradığı pazar kayıplarını en aza indirerek bu süreci atlatmak en büyük temennimizdir." ifadelerini kullandı.
- "Sanal ticaret heyetlerinin ikincisi Kenya'ya düzenlendi "
TİM olarak bünyelerinde kurdukları sanal fuarlar ve ticaret heyetleri komitesiyle birlikte yaklaşık 2 aydır bu konuda yoğun bir şekilde çalıştıklarını belirten Gülle, şunları kaydetti:
"Salgının ülkemiz ihracatına olumsuz etkilerini ve ihracatçı firmaların uğradığı pazar kayıplarını en aza indirmek amacıyla Ticaret Bakanlığımızın koordinasyonu ile sanal ticaret heyetlerimize başladık. Sanal fuarlara da temmuz-ağustos ayında başlayacağız. Bu kapsamda ilk ticaret heyetimizi 13-15 Mayıs'ta Özbekistan ile gerçekleştirdik. Bugünde Kenya ile sanal ticaret heyetimizi düzenledik. Yıl içinde aralarında Hindistan, Güney Kore, Pakistan, Nijerya, Kazakistan, Almanya, Bulgaristan, İngiltere'nin de olduğu 28 ülkeye ticaret heyetlerimizi gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Bu süreçte, klasik pazarlama yöntemlerinin uygulanamadığı ortamda ihracatçı firmalarımızı e-ticaret sitelerine üye olmaya, sanal heyetlere ve sanal fuarlara katılmaya davet ediyoruz."
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|TÜBA Uluslararası Akademi Ödülleri'ne aday gösterme süresi uzatıldı
27 Mayıs 2020 12:43
|Türk-İş: 4 kişilik ailenin yoksulluk sınırı 8 bin TL
27 Mayıs 2020 11:49
|Sendika, 40 bin memura 200 bin ücretsiz maske gönderdi
26 Mayıs 2020 16:38
|Siverek EBS, öğretemene uygulanan şiddeti kınadı
24 Mayıs 2020 19:09
|Türk Kızılay maske üretimine yıllar sonra yeniden başladı
24 Mayıs 2020 10:23
|TEB: Meslek birliklerinin seçim sisteminin değiştirilmesi kaosa götürür
22 Mayıs 2020 12:29
|TBB Başkanı Şahin: En iyi kazanç, giderlerin azaltılması
22 Mayıs 2020 11:21
|Türk Kızılayı, 90 bin gönüllüyle sahada görev yapıyor
22 Mayıs 2020 02:57
|ATO Başkanı Baran, MB'nin faiz indirimini değerlendirdi
21 Mayıs 2020 15:43
|TBB ve 80 barodan 'Avukatlık Kanunu' tartışmalarına ilişkin açıklama
19 Mayıs 2020 14:52