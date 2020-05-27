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İstanbul'da sıcaklılar yarından itibaren artacak

AKOM, Ramazan Bayramı'nın birinci gününden beri kuzeyden esen poyrazın, yarın sabah saatlerinden itibaren yönünü güneyli yönlere çevireceği ve mevsim normallerinin altında seyreden sıcaklıkların yarından itibaren kademe kademe artacağı tahminini paylaştı.
 27 Mayıs 2020 16:03
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İstanbul'da sıcaklılar yarından itibaren artacak

AKOM, Ramazan Bayramı'nın birinci gününden beri kuzeyden esen poyrazın, yarın sabah saatlerinden itibaren yönünü güneyli yönlere çevireceği ve mevsim normallerinin altında seyreden sıcaklıkların yarından itibaren kademe kademe artacağı tahminini paylaştı.

İBB AKOM'un paylaştığı verilere göre; hafta boyunca etkisini göstermesi beklenen Basra kökenli alçak basınç sisteminin, Marmara bölgesi üzerinde kararsız hava koşullarına neden olacağı, beraberinde sağanak ve gök gürültülü sağanak geçişlerinin yaşanacağı tahmin ediliyor. Cumartesi öğlen saatlerine kadar aralıklarla görülecek yağışların özellikle bugün akşam saatleri ile Cuma günü kısa süreli ve yerel olarak kuvvetli bir şekilde etkisini göstermesi bekleniyor.

İstanbul'da Ramazan Bayramı'nın ilk gününden itibaren kuzeyli (Poyraz) yönlerden esen rüzgarın yarın sabah saatlerinden itibaren yönünü güneyli (Lodos) yönlere çevireceği, halihazırda mevsim normallerinin altında (16-17C) seyreden sıcaklıkların Perşembe (Yarın) gününden itibaren kademe kademe artarak 22C'lere kadar yükseleceği tahmin ediliyor.
İhlas Haber Ajansı
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