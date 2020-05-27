Otobüs seferleri başlıyor: Yolculardan HES kodu istenecek

Türkiye'de 3 Haziran sonrası koronavirüs tedbirlerinin hafifletilmesine yönelik yeni 'normalleşme planları' hayata geçirilecek.

Yeni dönemde parklar ve sahillerin yeniden ziyarete açılması beklenirken, milyonlarca vatandaşın gözü kulağı şehirler arası seyahat yasağının kalkmasında.

Yeni Şafak'a değerlendirmelerde bulunan Türkiye Otobüsçüler Federasyonu Başkanı Birol Özcan, demir ve havayolları için başlatılan HES kodu uygulamasının otobüs seyahatlerine de entegre edileceğini söyledi.

İçişleri, sağlık ve ulaşım bakanlıklarının entegre bir şekilde yazılım sistemi hazırladığını belirten Özcan, "Otobüs seyahatleri için de en geç 10 güne kadar bu uygulama başlatılacak" bilgisini paylaştı.

"OTOBÜSLERİN REKABET ETMESİ MÜMKÜN DEĞİL"

Otobüs firmalarını etkileyen önemli sorunların olduğunu söyleyen Özcan, "Raylı sistemlerde Konya-İstanbul yolculuğu ücreti 37.5 lira yapıldı. Raylı sistem devletin, personel devletin, köprü ve otoban paraları ödemiyorlar. Bu ücrete taşınırsa, bir yolcu hangisini tercih eder? Otobüs firmalarının böyle bir imkanı yok" diye konuştu.

7 YOLCUNUN TAŞINMASINI ENGELLİYOR



Otobüslerde camdan cama oturma düzeninde 27 kişinin oturabileceğini ifade eden Özcan, yüzde 50 kapasite sınırı getirilmesinin 7 yolcunun taşınmasını engellediğini vurguladı.

GEÇİŞ ÜCRETLERİNDE İNDİRİM TALEBİ

Özcan ayrıca, otobüslerin tam kapasite çalışmadığını dönemde Yavuz Sultan Selim ve Osmangazi Köprüsü'ndeki geçiş ücretlerinde indirim beklediklerini söyledi.

HES KODU İLE NE AMAÇLANIYOR?



HES kodu, kontrollü sosyal hayat kapsamında, vatandaşların şehirler arası yolculuklarında, kurum ziyaretlerinde ya da bireysel iletişim gerektiren kamusal alanlarda Kovid-19 açısından herhangi bir risk taşıyıp taşımadığını güvenli şekilde paylaşmasına ve salgının takibine yarayan bir uygulama olacak.Kod, öncelikle seyahatlerde kullanılacak. Vatandaşlar, tüm ulaşım süreçlerinde Hayat Eve Sığar Mobil Uygulaması üzerinden ya da kısa mesaj yoluyla HES kodu alacak. HES kodu, bilet alınırken ilgili seyahat firması ile paylaşılacak, böylece tüm yolcuların Kovid-19 riski taşıyıp taşımadığı sorgulanabilecek ve riskli kişilerin seyahati onaylanmayacak.

Uygulama öncelikle seyahatlerde kullanılmaya başlansa da kısa süre içerisinde iş yerleri, muayenehaneler, kurum ziyaretleri gibi birçok alanda yaygınlaştırılacak.

HES KODU NASIL ALINACAK?

HES kodu, "Hayat Eve Sığar" mobil uygulaması üzerinden "HES kodu işlemleri" bölümüne girilerek alınabilecek. Ardından "HES kodu oluştur" butonuna tıklanacak ve kod kullanım süresi seçilecek ve kod oluşturulacak.

Uygulamada kod üretimi, üretilen kodun süre ile kısıtlanması, paylaşılması, silinmesi gibi tüm yönetim, vatandaşların kendi kontrolünde olacak. Vatandaşlar, Hayat Eve Sığar uygulaması üzerinden dilediği sayıda kod üretebilecek. Hangi kodu, hangi kurumla paylaştığının listesini görüntüleyebilecek, dilerse iptal edebilecek ya da yetkilerini kaldırabilecek.

HES kodu ayrıca SMS yöntemiyle de alınabilecek. Kısa mesaj ile HES kodu almak için, HES yazıp aralarında boşluk bırakılarak sırasıyla, T.C. kimlik numarası, T.C. kimlik seri numarasının son 4 hanesi ve paylaşım süresi (gün sayısı olarak) yazılacak ve 2023'e SMS olarak atılabilecek. Paylaşım süresinin belirtilmemesi halinde kodun süresi 1 yıl ile sınırlandırılacak. (Kısa mesaj örneği: HES 1234567890 1234 15. Bu şekilde mesaj atıldığında kod 15 gün geçerli olacak.)

Seyahat firması, HES kodu ile kişinin sağlık durumunu sorgulayacak, risk olması halinde seyahat onaylanmayacak. Seyahat sırasında herhangi bir risk taşımayan ancak sonradan risk durumu oluşan kişiler olursa, temas mesafesinde kabul edilen kişilerle iletişime geçilerek sağlık ve rehberlik hizmeti sağlanacak.

"Hayat Eve Sığar" uygulaması, Play Store ve App Store üzerinden cep telefonlarına ücretsiz indiriliyor.

Hasan Hız