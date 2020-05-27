1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

2. Abdülhamid'in hayalinde sona geliniyor

2014 yılında yatırım programına alınmasının arıdndan deniz ticaretinin geliştirilmesi amacıyla inşaatına başlanan Filyos Projesi'nin liman inşaatının yüzde 67'si tamamlandı. 2. Abdülhamid'in rüyası olan projenin hayata geçmesiyle birlikte kurulacak olan fabrikalarda 10 binden fazla kişinin istihdam edilmesi bekleniyor.
 27 Mayıs 2020 16:34
Yazdır
2. Abdülhamid'in hayalinde sona geliniyor

Osmanlı Padişahı Sultan 2. Abdülhamid döneminde hayata geçirilmesi planlanan ancak günümüze kadar gerçekleştirilemeyen Filyos Projesi kapsamındaki 25 milyon ton kapasiteli Filyos Liman Projesi'nde sona yaklaşılıyor. Filyos Limanı, Karadeniz'in en nitelikli limanı olacak. Endüstri Bölgesi ilan edilen 23 bin dekarlık alanın önünde bulunan 25 milyon ton kapasiteli liman, kuzey-güney aksını da birbirine bağlamış olacak.

Karabük, Zonguldak ve Bartın'ın ortasında bulunan bölgenin üç iline önemli katkılar sağlaması beklenen Filyos Limanı, Türkiye'nin üçüncü büyük limanı olacak. Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip korona virüs sebebiyle bazı çalışmalar durdurulurken, liman inşaatı ise son hızıyla sürüyor. Çalışmaların 2020 yılında bitmesi öngörülüyor.

Endüstri bölgenin keşif çalışmalarının ardından alt yapı çalışmalarının da başlaması bekleniyor. Bölgede kurulacak olan fabrikalarda ise 10 binden fazla kişinin istihdam edilmesi bekleniyor.
25 milyon ton konteyner elleçleme kapasitesine sahip olacak

Önceki günlerde Filyos Projesi sahasını gezen Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Yeni dönem bizim coğrafyamızın da içinde bulunduğu bölgelerin dönemi olacaktır. Anadolu, Kafkasya, Orta Asya ve hatta Çin batısına kadar olan bölge hem taşımacılık hem ticaret hem turizm bakımından çok daha önemli hale gelecektir. Bu nedenle biz Türkiye'yi en kısa sürede Asya, Avrupa, Kuzey Afrika, Ortadoğu, Kafkaslar ve kuzey Karadeniz ülkeler arasında ulaşımın her modunda uluslararası bir koridora çevirmeye çalışıyoruz. Onun için lojistik master planı çerçevesinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Ülkemiz üç dört saatlik uçuş ile 1.6 milyar insanın yaşadığı coğrafyalar bulaşabilen muazzam bir konumdadır. Sadece İpek yolu üzerindeki doğu-batı zorunda değil, Kafkas ülkeleri ve Rusya'dan Afrika'ya uzanan kuzey-güney koridorlarında tam ortasında bulunuyor. Bu nedenle tüm ulaşım politikalarımız yatırımlarımız, uluslararası koridorlarda doğu-batı, kuzey-güney aksında yer alan Asya,Avrupa ve Rusya, Ortadoğu coğrafyasını kapsayacak şekildedir" diye ifade etmişti.

İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
2 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
52 daireli bina virüs nedeniyle karantinaya alındı
27 Mayıs 2020 16:17		 İstanbul'da sıcaklılar yarından itibaren artacak
27 Mayıs 2020 16:03
27 günlük bebekten 73 yaşındaki dedeye 8 kişilik aile virüsü yendi
27 Mayıs 2020 15:42		 3. kez dışarı çıkan çocuklar sosyal mesafe çemberlerinde oynadı
27 Mayıs 2020 15:23
Keklik avlamak isterken başka bir avcı tarafından vuruldu
27 Mayıs 2020 15:09		 Kadın muhtarın kovboy kıyafetiyle gezdiği at öldürüldü
27 Mayıs 2020 14:58
Kısıtlama bitti, Antalya girişinde uzun araç kuyruğu oluştu
27 Mayıs 2020 14:51		 Türkiye'nin yerli ve milli patates tohumları burada üretiliyor
27 Mayıs 2020 14:07
'Acil durum' hastanelerinin tabelaları asıldı
27 Mayıs 2020 14:04		 Bu ilçedeki 450 bin TL'lik veresiye borçları ödendi
27 Mayıs 2020 13:42
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
17:08 - Altının gramı 372,10 TL'ye geriledi16:55 - Firari FETÖ'cü Tarık Toros ve Bülent Keneş, Menderes'e dil uzattı16:44 - Bilim Kurulu, 11 sektör için normalleşme rehberi yayımladı16:41 - İdlib'de TSK konvoyunun geçişi sırasında patlama16:34 - 2. Abdülhamid'in hayalinde sona geliniyor16:17 - 52 daireli bina virüs nedeniyle karantinaya alındı16:12 - Otobüs seferleri başlıyor: Yolculardan HES kodu istenecek16:03 - İstanbul'da sıcaklılar yarından itibaren artacak15:58 - TİM Başkanı Gülle: İhracatçılara yeni destekten memnun15:49 - Trump'tan Twitter'ı kapatırız tehditi
15:48 - Yanında refakatçi kalan babasını demir çubukla öldürdü15:42 - 27 günlük bebekten 73 yaşındaki dedeye 8 kişilik aile virüsü yendi15:34 - Cuma namazı en fazla 20 dakika içinde bitirilecek15:26 - Erdoğan ve Bahçeli'den aylar sonra ilk kare15:23 - 3. kez dışarı çıkan çocuklar sosyal mesafe çemberlerinde oynadı15:16 - CHP'li meclis üyesi, Erdoğan'a hakaretten gözaltına alındı15:09 - Keklik avlamak isterken başka bir avcı tarafından vuruldu15:07 - 'Bayramda 35 bin şehit ailemiz ve gazimiz ziyaret edildi'
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Bilim Kurulu Üyesi, düğün salonlarının açılacağı tarihi paylaştı
15 ilde seyahat yasağı ne zaman bitecek?
Bakanlık, il il vefat sayılarını gösteren haberi yalanladı
Profesör, Emrah'tan helallik istedi
Kabine, son kez telekonferans ile toplanacak
Dört şehirde yeni virüs vakaları görüldü
Bir çalışan koronavirüsten öldü, market karantinada
Salgın döneminde ikinci elde en çok satan ilk 20 otomobil
Maaşı düşürülünce, belediyeyi mahkemeye verdi
'Obsesif kompulsif ve umursamaz davranan iki uç nokta oluştu'
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
mehmet aurelio 1
beğendiğin kıyafetin bedenini bulamamak 1
mandalina 2
Aşı bulunana kadar devam edecek 3
aracı 2
menemen 5
euroleague 2019/2020 sezonunun iptal edilmesi 1
aldırma 2
yurt 2
manevi ihtiyaçlar 1
SON İLANLAR
Düziçi Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Trakya Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İnönü Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Sinop Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
TÜBİTAK 60 Personel Alacak
Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Dokuz Eylül Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Diyanet İşleri Başkanlığı Sözleşmeli 50 Personel Alacak
Bingöl Belediyei 16 Zabıta alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam