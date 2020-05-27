İdlib'de TSK konvoyunun geçişi sırasında patlama
Suriye'nin İdlib kentinde M4 kara yolunda TSK konvoyunun geçişi sırasında, yola önceden döşenen el yapımı patlayıcı infilak ettirildi. Patlamada yaralıların olduğu bildirildi.
|27 Mayıs 2020 16:41
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