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İdlib'de TSK konvoyunun geçişi sırasında patlama

Suriye'nin İdlib kentinde M4 kara yolunda TSK konvoyunun geçişi sırasında, yola önceden döşenen el yapımı patlayıcı infilak ettirildi. Patlamada yaralıların olduğu bildirildi.
 27 Mayıs 2020 16:41
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İdlib'de TSK konvoyunun geçişi sırasında patlama

Suriye'nin İdlib kentinde M4 kara yolunda TSK konvoyunun geçişi sırasında, yola önceden döşenen el yapımı patlayıcı infilak ettirildi. Patlamada yaralıların olduğu bildirildi.
DHA
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