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Firari FETÖ'cü Tarık Toros ve Bülent Keneş, Menderes'e dil uzattı

Fetullahçı Terör Örgütü'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında hakkında bir işlem yapılmadan İngiltere'ye firar eden Tarık Toros, 27 Mayıs 1960 darbesinin yıldönümünde darbenin akabinde idam edilen Başbakan Adnan Menderes ile ilgili skandal bir yorumda bulundu.
 27 Mayıs 2020 16:55
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Firari FETÖ'cü Tarık Toros ve Bülent Keneş, Menderes'e dil uzattı

Fetullahçı Terör Örgütü'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında hakkında bir işlem yapılmadan İngiltere'ye firar eden ve hakkında bir grup FETÖ'cü askerin 'mahrem imamı' olduğu ileri sürülen Tarık Toros son attığı tweet ile büyük tepki çekti.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün kapatılan yayın organı Bugün TV eski Genel Yayın Yönetmeni Tarık Toros, 27 Mayıs 1960 darbesinin yıldönümünde, darbenin akabinde idam edilen Başbakan Adnan Menderes ile ilgili skandal bir yorumda bulundu.

Toros attığı tweette, "Menderes ne İslam kahramanıdır, Ne demokrasi şehidi, Tipik Anadolu politikacısıdır. Milli Şef'ten bunalan halkın umudu olmuştur. Son yıllarında çok yanlış işler yapmış. Müdahale için zemin arayanlara gerekçeleri altın tepside sunmuştur. Bir kurbandır. Kendinden önceki ve sonrakiler gibi" sözleriyle Menderes'e dil uzattı.


FETÖ'CÜ KENEŞ'TEN SKANDAL İFADE
FETÖ'nün medya imamlarından Today's Zaman eski Genel Yayın Yönetmeni Bülent Keneş de 27 Mayıs 2060 darbesiyle ilgili skandal bir tweet attı. Keneş tweetinde, "Darbe, idam kabul edilecek şeyler değil ama 1954 sonrası, özellikle de 1957 sonrası bugünküne benzer despotik işler yapan bir adamı/kadroyu da bu kadar melekleştirmeyelim. Darbecileri kınayalım ama darbeden vb yöntemlerden başka çıkış bırakmayanların yaptıklarını da es geçmeyelim" dedi. FETÖ'cü Keneş'in 'darbeden başka çıkış bırakmayanların' ifadesini kullanması tepki çekti.

EŞİ ADNAN OKTARCI ÇIKMIŞTI
Bilindiği gibi, Adnan Oktar ve grubuna yönelik yürütülen soruşturma kapsamında ifade veren bir tanık, Tarık Toros'un eşi Banu Toros'un Adnan Oktar grubu ile birlikte olduğunu anlatmıştı. Tanık, Toros'un eşi Banu Toros'u Adnan Oktar'ın yanına çağırdığını, hatta erkek kardeşinin de örgüte gelmeye başladığını belirtmişti. Tanığın ifadesine göre, Banu Toros'un örgütteki kod adı 'Maviş Banu' idi.

Sema ALİM DALGIÇ

Sabah
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