İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 45'i geçti
Ramazan Bayramında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının ardından İstanbul'da ilk iş günü akşam saatlerinde trafik yoğunluğu yaşandı.
|27 Mayıs 2020 18:18
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Ramazan Bayramında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının ardından İstanbul'da ilk iş günü akşam saatlerinde trafik yoğunluğu yaşandı.
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde saat 17.00'den itibaren iki yönlü yoğun trafik yaşanırken, yağışın da etkisiyle kent genelinde trafik yoğunluğu yüzde 45'leri geçti.
Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde ise Anadolu yakasına geçişte yoğunluk olduğu gözlendi.
Akşam saatlerinde evlerine dönmek isteyen vatandaşlar, toplu ulaşım araçlarında ve trafik akışında yoğunluk oluşturdu.
Vatandaşlar, duraklarda sosyal mesafeye kısmen uydular ve maske taktılar. Görevliler, toplu taşımada sosyal mesafeye uymayan vatandaşları uyardı.
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