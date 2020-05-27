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Afrika sıcakları çitçiyi vurdu, ürünler zarar gördü

Antalya Valisi Münir Karaloğlu, kentte geçtiğimiz hafta hissedilen ve hayatı olumsuz etkileyen Afrika sıcaklığının, narenciye ve zeytin başta olmak üzere, çiftçilere zarar verdiğini söyledi. Karaloğlu, "Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerimiz hasar tespit çalışmalarına devam ediyor" dedi.
 27 Mayıs 2020 18:40
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Afrika sıcakları çitçiyi vurdu, ürünler zarar gördü

Antalya Valisi Münir Karaloğlu, kentte geçtiğimiz hafta hissedilen ve hayatı olumsuz etkileyen Afrika sıcaklığının, narenciye ve zeytin başta olmak üzere, çiftçilere zarar verdiğini söyledi. Karaloğlu, "Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerimiz hasar tespit çalışmalarına devam ediyor" dedi.

Geçtiğimiz hafta 14 Mayıs'ta Türkiye'de etkisini gösteren Afrika üzerinden gelen sıcak hava akımı, Antalya'da hava sıcaklığını 43 dereceye kadar çıkarmıştı. Yaklaşık 1 hafta sıcak havanın hakim olduğu turizm kentinde, kentteki nem oranı yüzde 12, deniz suyu ise 25 dereceye ulaşmıştı.

Antalya Valisi Münir Karaloğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, hissedilen Afrika sıcaklığının narenciye ve zeytin başta olmak üzere çiftçilere zarar verdiğini söyledi. Karaloğlu, "Çiftçimize geçmiş olsun. Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerimiz hasar tespit çalışmalarına devam ediyor. En kısa sürede çalışmaları tamamlamayı hedefliyoruz" dedi.
İhlas Haber Ajansı
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