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Bu şartları uygulamayan yolcular uçamayacak

Haziran ayında başlayacak uçuşlar öncesinde Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, Sağlık Bakanlığı Turizm Bakanlığı koordinasyonunda havalimanlarında koronavirüs tedbirleri ile ilgili bir genelge yayımladı.
 27 Mayıs 2020 18:46
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Bu şartları uygulamayan yolcular uçamayacak

SHGM, koronavirüs ile mücadele kapsamında havalimanlarında uyulması gereken kurallar ile ilgili olarak Havalimanı Pandemi Tedbirleri ve Sertifikasyon Genelgesini sosyal medya hesaplarından paylaştı. Genelgeye göre, havalimanlarını kullanacak olan yolcular sağlık otoritelerinin belirlemiş olduğu tedbirler ve maske gibi koruyucu donanımlarını yanlarında bulunduracaklar. Bu kurallara uymayan yolcular havalimanlarına kabul edilmeyecek. Havalimanına gelmek için özel toplu taşıma servislerini kullanan yolcular, sosyal mesafe kuralına göre oturma düzenine göre seyahat ederken maskesiz araçlara binişlere izin verilmeyecek. Toplu taşıma araçları sürekli takip edilecek.

HAVALİMANINA YOLCULARIN ATEŞLERİ ÖLÇÜLECEK

Yurt içi veya yurt dışından gelen ve giden yolcular terminale binasına girişlerinde termal kamera veya temassız ısıölçerler ile ateşleri ölçülecek. Refakatçi zorunluluğu olan yolcuların refakatçilerinin dışında terminal binasına karşılama ve uğurlamaya gelen vatandaşların girişlerine izin verilmeyecek. Yolcular maske takarak terminal binasına giriş yapabilecekler.

RİSKLİ BÖLGELERDEN GELEN YOLCULAR FARKLI GİRİŞ VE ÇIKIŞ KAPILARINI KULLANACAK

Genelgede koronavirüs nedeniyle riskli bölgelerden gelecek olan yolcular için de sağlık otoritelerinin belirlemiş olduğu tedbirlere ilaveten teması minimuma indirmek amacıyla fiziki şartlar elverdiği durumlarda diğer yolculardan farklı giriş ve çıkış noktaları kullanımı sağlanacak, Bu yolcuların termal kamera/ateş ölçümleri terminal girişinde yapılacak. Ateş, öksürük, solunum sıkıntısı olan yolcular tıbbi maske takılarak havalimanı sağlık birimlerine yönlendirilecek.

YOLCULARIN BİLGİLERİ İSTENECEK

Hava yolunu kullanacak yolculardan koronavirüs ile ilgili kişisel bilgiler Sağlık Bakanlığı ve gerektiğinde üçüncü ülkeler ile paylaşılmak üzere havayolu şirketlerinden istenebilecek. Yanlış beyanda bulunanlar hakkında cezai yaptırımlar uygulanarak ve uçuşuna izin verilmeyecek. Hava yolunu kullanacak yolculardan uçuşları öncesinde havayolu şirketlerine Türkiye sınırları içerisinde ikamet edecekleri adres ve bilgiler de istenecek .
DHA
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