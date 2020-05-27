1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Edirne Müftüsü: Camideki ile evdeki seccade ayrı olmalı

TÜRKİYE'nin 81 ilinde cuma namazıyla birlikte toplu ibadetin başlayacağı Edirne'de, kent merkezindeki camilerde dezenfekte çalışmaları tamamlandı. Sosyal mesafenin korunması için cemaatin 1.5 metre arayla namaz kılacağı yerler belediye ekipleri tarafından çizilmeye başlarken, İl Müftüsü Emrullah Üzüm, vatandaşların sağlık açısından kendi getireceği seccadeleri evde kullanmamaları gerektiği konusunda da uyardı. Üzüm, "Camide kullandığımız seccade ayrı olmalı, evde kullandığımız seccade ayrı olmalı. Camiden götürdüğümüz seccadeyi ya yıkayarak ya da dezenfektanlarla temizlememiz çok faydalı olacaktır" dedi.
 27 Mayıs 2020 19:43
Yazdır
Edirne Müftüsü: Camideki ile evdeki seccade ayrı olmalı

TÜRKİYE'nin 81 ilinde cuma namazıyla birlikte toplu ibadetin başlayacağı Edirne'de, kent merkezindeki camilerde dezenfekte çalışmaları tamamlandı. Sosyal mesafenin korunması için cemaatin 1.5 metre arayla namaz kılacağı yerler belediye ekipleri tarafından çizilmeye başlarken, İl Müftüsü Emrullah Üzüm, vatandaşların sağlık açısından kendi getireceği seccadeleri evde kullanmamaları gerektiği konusunda da uyardı. Üzüm, "Camide kullandığımız seccade ayrı olmalı, evde kullandığımız seccade ayrı olmalı. Camiden götürdüğümüz seccadeyi ya yıkayarak ya da dezenfektanlarla temizlememiz çok faydalı olacaktır" dedi.

Koronavirüs sürecinde başlayan normalleşme adımları kapsamında 29 Mayıs'ta cuma namazıyla birlikte başlayacak cemaatle toplu ibadet uygulaması kapsamında, camilerde son hazırlıklar yapılıyor. Edirne'de de başta Mimar Sinan'ın ustalık eseri Selimiye Camii ve kentteki tüm camiler hem dezenfekte edildi hem de cemaatin namaz kılacağı yerler sosyal mesafeye göre ayarlandı. Edirne İl Müftüsü Emrullah Üzüm, uzun süre sonra cemaatle buluşacakları için oldukça heyecanlı olduklarını ifade ederek, vatandaşın kendi getireceği seccade konusunda da uyarıda bulundu. Üzüm, evde kullanılan seccadın ayrı, camide kullanılan seccadenin ayrı olması gerektiğini söyledi.

Edirne'deki tüm camilerin dezenfekte edilmeye devam edildiğini belirten Üzüm, "Vatandaşlarımız sokakta beni gördüklerinde heyecanla cuma vaktini beklediklerini söylüyorlar. Biz de çok heyecanlıyız. İlk defa cuma kılınacak gibi bir his var içimizde. Çok güzel bir duygu gerçekten. Cuma vaktinde bir araya gelebilmek, mesafeli de olsa insanlarımızı mutlu ediyor. Bu bizim manevi motivasyonumuzu ve morallerimizi yükseltecek inşallah. Hem işlerimize daha güzel odaklanmış olacağız hem de bu yüksek moralle bu süreçte hastalığa karşı koyabilmenin daha bir güçlü duruşunu sergileyeceğiz" dedi.

'TÜM CAMİLERDE BİLGİLENDİRİCİ YAZILAR OLACAK'

Tedbirleri elden bırakmadan 5 vakit namazın ilk etapta sadece ikisinin cemaatle kılınacağını dile getiren Üzüm, cuma namazının Edirne merkezde sadece 28 camide kılınacağını ifade etti. Tüm camilerin kapılarına bilgilendirici yazılar asılacağını söyleyen Üzüm, "İl merkezimizde avlusu bulunan 28 camimizde namaz kılınacak. Bu namazlara gelen kardeşlerimiz caminin kapısında hangi cami kaç metre mesafede ve hangi camide kılınıyor cuma namazı o kapılarda yazılmış olacak. Hiç panik yapmadan, yürüme mesafesinde camilerimiz hazırlandı. Buradan okuyup, bilgilenerek cuma kılınan 28 camimize ulaşmış olacaklar. Edirne'de yeterli miktarda camimiz var. 27 köyümüzde de cuma namazlarımızı kılacağız. Arkasından, cumadan itibaren ikindi vaktinde tüm camilerimizde ikindi vakti camilerimizde kılınacak" diye konuştu.

'EVDE KULLANDIĞIMIZ SECCADE AYRI, CAMİDE KULLANDIĞIMIZ AYRI OLMALI'

Özellikle namaz kılınacak seccadenin bireysel olması ve sık sık temizlenmesinin önemine de vurgu yapan Üzüm, "Seccadenin bireysel olması çok önemli. Lütfen tüm vatandaşlarımız kendi bireysel seccadelerini almadan camiye gelmesinler. Çünkü kartonların üzerinde başka kişilerin dokunduğu eşyaların üzerinde mutlaka virüs olabilir, risk var bu çok kolay bulaşan bir risk, dolayısıyla seccadelerini getirecekler, serecekler ve geri götürecekler. Sık sık da yıkamalarını ve dezenfekte etmelerini tavsiye ediyoruz seccadelerini. Temizliğe ne kadar önem verirsek o kadar iyi. Camide kullandığımız seccade ayrı olmalı, evde kullandığımız seccade ayrı olmalı. Eve gidince evdeki halının üzerine o seccadeyi sermemeliyiz. Camiden götürdüğümüz seccadeyi ya yıkayarak ya da dezenfektanlarla dezenfekte etmemiz çok faydalı olacaktır" ifadelerini kullandı.

'SELİMİYE CAMİ İLE BAŞLADIK'

Öte yandan Edirne'de tüm camilerde dezenfekte çalışmalarının devam ettiğini söyleyen Belediye Başkan Yardımcısı Ertuğrul Tanrıkulu da, "Dezenfektan çalışmalarına kentimizin tacı olan; Mimar Sinan?ın ustalık eseri dediği Selimiye Camii?nden başladık. Cami ekipler tarafından dezenfekte edildi, bahçesinin de temizliği gerçekleştirildi. Müftülük görevlisi arkadaşlarımız da çalışmalarına devam ediyorlar. Sadece kent merkezinde değil; merkez köylerde bulunan camilerde de dezenfekte çalışması gerçekleştireceğiz ve bahçelerinin temizliğini yapacağız. Halkımıza hayırlı, uğurlu olsun. Cuma Namazı öncesinde sosyal mesafeyi korumak amacıyla da müftülük görevlisi arkadaşlarımız ile birlikte bantlar çekiyoruz" diye konuştu.
DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Prof. Dr. Ceyhan'dan yaz tatiline gidecekler için önemli uyarı
27 Mayıs 2020 19:17		 İdlib'de EYP infilak etti, bir teğmen şehit oldu
27 Mayıs 2020 17:48
YHT'de hazırlıklar tamam, seferler yarın başlıyor
27 Mayıs 2020 17:13		 Cuma namazı en fazla 20 dakika içinde bitirilecek
27 Mayıs 2020 15:34
Bebekler kendilerini taklit edenleri fark ediyor ve seviyor
27 Mayıs 2020 14:09		 O ilde 9 yeni vaka tespit edildi, filyasyon çalışması başlatıldı
27 Mayıs 2020 13:58
İsmail Hakkı Karadayı son yolculuğuna uğurlandı
27 Mayıs 2020 13:47		 İstanbul Havalimanı terminali'ne uluslararası ödül
27 Mayıs 2020 13:39
Hasta kadını polis sırtında taşıdı
27 Mayıs 2020 13:23		 14 yaş ve altı çocuklar yeniden sokağa çıktı
27 Mayıs 2020 13:00
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
20:22 - MSB: İdlib bölgesinde 1 asker şehit oldu20:19 - CHP'li Özdemir'in tutukluluğuna yapılan itiraz reddedildi19:55 - Ankete göre virüs döneminde halkın yüzde 54'ü borçlanmış19:43 - Edirne Müftüsü: Camideki ile evdeki seccade ayrı olmalı19:38 - Erdoğan'a hakaret eden CHP'li meclis üyesine ev hapsi19:31 - Erdoğan: Libya'da ne işimiz olduğunu çok yakında göreceksiniz19:25 - 1 kişide korona çıktı, mahallede filyasyon çalışması başlatıldı19:21 - Ankara-Sivas YHT hattı yıl sonunda açılacak19:17 - Prof. Dr. Ceyhan'dan yaz tatiline gidecekler için önemli uyarı19:15 - Dünyada bir ilk! Tarihi uçuş yarın gerçekleşecek
19:10 - Bayramlaşmaya gitti, 13 kişiye koronavirüs bulaştırdı18:57 - 'Darbe isteyenler 15 Temmuz'da olduğu gibi cezasını çeker'18:53 - 'Cuma namazını Sultanahmet Meydanında kılmayı düşünüyoruz'18:46 - Bu şartları uygulamayan yolcular uçamayacak18:40 - Afrika sıcakları çitçiyi vurdu, ürünler zarar gördü18:30 - Borsa, günü yükselişle tamamladı18:24 - Erdoğan'a hakaret içeren sosyal medya paylaşımlarına suç duyurusu18:18 - İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 45'i geçti
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Bilim Kurulu Üyesi, düğün salonlarının açılacağı tarihi paylaştı
15 ilde seyahat yasağı ne zaman bitecek?
Bakanlık, il il vefat sayılarını gösteren haberi yalanladı
Bilim Kurulu, 11 sektör için normalleşme rehberi yayımladı
Profesör, Emrah'tan helallik istedi
Kabine, son kez telekonferans ile toplanacak
Salgın döneminde ikinci elde en çok satan ilk 20 otomobil
Bir çalışan koronavirüsten öldü, market karantinada
Dört şehirde yeni virüs vakaları görüldü
Maaşı düşürülünce, belediyeyi mahkemeye verdi
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
wesley sneijder 1
zor zamanlar 2
oğlak burcu 2
pazar gezmesi 2
aracı 1
Aşı bulunana kadar devam edecek 3
erken seçim iddiası 2
gözünü dikmek 1
prezervatif 1
mandalina 2
SON İLANLAR
Düziçi Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Trakya Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İnönü Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Sinop Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
TÜBİTAK 60 Personel Alacak
Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Dokuz Eylül Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Diyanet İşleri Başkanlığı Sözleşmeli 50 Personel Alacak
Bingöl Belediyei 16 Zabıta alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam