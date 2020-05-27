1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Ankete göre virüs döneminde halkın yüzde 54'ü borçlanmış

Optimar Araştırma şirketi, koronavirüs ile ilgili anket çalışması yaptı.
 27 Mayıs 2020 19:55
Yazdır
Ankete göre virüs döneminde halkın yüzde 54'ü borçlanmış

Optimar Araştırma şirketi, koronavirüs ile ilgili anket çalışması yaptı.

İşte Optimar'ın sosyal medyadan yayınladığı anket sonuçları;

Yaptığımız Koronavirüs Özel Araştırmasında vatandaşlara bir yakınlarına Covid-19 teşhisi konup konmadığını ve şu anki durumlarını sorduk.

Covid-19 salgını sürecinde vatandaş maddi kaygılar taşıyor mu? Bir yere borçlandılar mı? Koronavirüs Özel Araştırmamızda sorduk.

Covid-19 salgını nedeniyle düzenlenen bağış kampanyalarına vatandaşların desteği nasıl oldu? Koronavirüs Özel Araştırmamızda sorduk.

Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Bakan Varank, ihraç edilen yerli solunum cihazı sayısını açıkladı
27 Mayıs 2020 11:46		 Kısa çalışma ödeneğiyle istihdamı korudular
27 Mayıs 2020 10:22
Ticaret Bakanı Pekcan: Sanal fuar düzenlenmesini destek kapsamına alıyoruz
27 Mayıs 2020 10:11		 Türkiye ithal karpuza kapılarını kapattı!
27 Mayıs 2020 10:04
Fitch rapor yayınladı: Türkiye için ne düşünüyor?
26 Mayıs 2020 23:00		 Kırıkkale'de günlük 3 milyon maske üretilecek
26 Mayıs 2020 22:10
Sendika'dan AVM'lerde çalışan üyelerine 3 milyon lira yardım
26 Mayıs 2020 21:37		 TSE Kovid-19 sonrasına odaklandı
26 Mayıs 2020 11:29
Milli Elektrikli Tren, 29 Mayıs'ta raya inecek
26 Mayıs 2020 10:00		 Sokağa çıkma kısıtlaması 'oyunseverlere' yaradı
25 Mayıs 2020 23:41
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
20:22 - MSB: İdlib bölgesinde 1 asker şehit oldu20:19 - CHP'li Özdemir'in tutukluluğuna yapılan itiraz reddedildi19:55 - Ankete göre virüs döneminde halkın yüzde 54'ü borçlanmış19:43 - Edirne Müftüsü: Camideki ile evdeki seccade ayrı olmalı19:38 - Erdoğan'a hakaret eden CHP'li meclis üyesine ev hapsi19:31 - Erdoğan: Libya'da ne işimiz olduğunu çok yakında göreceksiniz19:25 - 1 kişide korona çıktı, mahallede filyasyon çalışması başlatıldı19:21 - Ankara-Sivas YHT hattı yıl sonunda açılacak19:17 - Prof. Dr. Ceyhan'dan yaz tatiline gidecekler için önemli uyarı19:15 - Dünyada bir ilk! Tarihi uçuş yarın gerçekleşecek
19:10 - Bayramlaşmaya gitti, 13 kişiye koronavirüs bulaştırdı18:57 - 'Darbe isteyenler 15 Temmuz'da olduğu gibi cezasını çeker'18:53 - 'Cuma namazını Sultanahmet Meydanında kılmayı düşünüyoruz'18:46 - Bu şartları uygulamayan yolcular uçamayacak18:40 - Afrika sıcakları çitçiyi vurdu, ürünler zarar gördü18:30 - Borsa, günü yükselişle tamamladı18:24 - Erdoğan'a hakaret içeren sosyal medya paylaşımlarına suç duyurusu18:18 - İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 45'i geçti
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Bilim Kurulu Üyesi, düğün salonlarının açılacağı tarihi paylaştı
15 ilde seyahat yasağı ne zaman bitecek?
Bakanlık, il il vefat sayılarını gösteren haberi yalanladı
Bilim Kurulu, 11 sektör için normalleşme rehberi yayımladı
Profesör, Emrah'tan helallik istedi
Kabine, son kez telekonferans ile toplanacak
Salgın döneminde ikinci elde en çok satan ilk 20 otomobil
Bir çalışan koronavirüsten öldü, market karantinada
Dört şehirde yeni virüs vakaları görüldü
Maaşı düşürülünce, belediyeyi mahkemeye verdi
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
yurt 2
Sana duvar ördüysem tuğlasını sen verdin 1
ramazan bayramı 1
koronanın bize öğrettikleri 2
yerli yerinde 2
selin ciğerci'nin aylık 600,000 tl kazanması 3
yerini doldurmak 2
manevi ihtiyaçlar 1
27.05.2020 gelir vergisinin yükseltilmesi 2
abd'de bir siyahinin polis tarafından öldürülmesi 1
SON İLANLAR
Düziçi Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Trakya Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İnönü Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Sinop Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
TÜBİTAK 60 Personel Alacak
Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Dokuz Eylül Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Diyanet İşleri Başkanlığı Sözleşmeli 50 Personel Alacak
Bingöl Belediyei 16 Zabıta alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam