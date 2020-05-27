Ankete göre virüs döneminde halkın yüzde 54'ü borçlanmış
Optimar Araştırma şirketi, koronavirüs ile ilgili anket çalışması yaptı.
|27 Mayıs 2020 19:55
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Optimar Araştırma şirketi, koronavirüs ile ilgili anket çalışması yaptı.
İşte Optimar'ın sosyal medyadan yayınladığı anket sonuçları;
Yaptığımız Koronavirüs Özel Araştırmasında vatandaşlara bir yakınlarına Covid-19 teşhisi konup konmadığını ve şu anki durumlarını sorduk.
Covid-19 salgını sürecinde vatandaş maddi kaygılar taşıyor mu? Bir yere borçlandılar mı? Koronavirüs Özel Araştırmamızda sorduk.
Covid-19 salgını nedeniyle düzenlenen bağış kampanyalarına vatandaşların desteği nasıl oldu? Koronavirüs Özel Araştırmamızda sorduk.
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