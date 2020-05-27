1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

CHP'li Özdemir'in tutukluluğuna yapılan itiraz reddedildi

İzmir'de cami hoparlörlerinden korsan olarak İtalyanca marş yayınlanması ile ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yaptığı gerekçesiyle tutuklanan Banu Özdemir'in tutukluluğuna yapılan itiraz reddedildi.
 27 Mayıs 2020 20:19
Yazdır
CHP'li Özdemir'in tutukluluğuna yapılan itiraz reddedildi

İzmir'de cami hoparlörlerinden korsan olarak İtalyanca marş yayınlanması ile ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yaptığı gerekçesiyle tutuklanan Banu Özdemir'in tutukluluğuna yapılan itiraz reddedildi.

Geçtiğimiz günlerde İzmir'de cami hoparlörlerinden İtalyanca marş çalınması ile ilgili İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlatmıştı. Soruşturma kapsamında sosyal medyadan yaptığı paylaşımlar nedeniyle Cumhuriyet Halk Partisi eski İl Başkan Yardımcısı Banu Özdemir, çıkarıldığı 3. Sulh Ceza Hakimliği tarafından, "Dini değerleri alenen aşağılamak" suçundan tutuklanmıştı.

Özdemir'in avukatı Süleyman Karadağ, müvekkilinin tutuklanmasına itiraz ederken, itirazı inceleyen 4. Sulh Ceza Mahkemesi, bu aşamada adli kontrol tedbirlerinin yeterli olmayacağı gerekçesiyle tutukluluğun kaldırılması yönündeki talebin reddine karar verdi.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Erdoğan'a hakaret eden CHP'li meclis üyesine ev hapsi
27 Mayıs 2020 19:38		 Erdoğan'dan CHP'li yöneticiye suç duyurusu
27 Mayıs 2020 09:04
17 yaşındaki Ceren'in katilinden 'pes' dedirten savunma
25 Mayıs 2020 20:47		 Camilerden korsan müzik yayınına 30 kişilik özel ekip
24 Mayıs 2020 23:00
Öğretmeninin şifresini ele geçirdi, notlarını değiştirip mezun oldu
23 Mayıs 2020 17:00		 Polisin savunması, kamera görüntüleriyle örtüşmedi
23 Mayıs 2020 02:49
Sahte evrakla defterdarlıktan para aktaran avukat tutuklandı
22 Mayıs 2020 22:07		 Cami hoparlöründen müzik çalınmasına bir tutuklama
22 Mayıs 2020 14:54
3,5 milyon liralık altın çalmışlardı... Yeni detaylar ortaya çıktı
21 Mayıs 2020 22:48		 Vatandaşı dolandıran sahte 'Komiser Murat' yakalandı
21 Mayıs 2020 21:00
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
20:22 - MSB: İdlib bölgesinde 1 asker şehit oldu20:19 - CHP'li Özdemir'in tutukluluğuna yapılan itiraz reddedildi19:55 - Ankete göre virüs döneminde halkın yüzde 54'ü borçlanmış19:43 - Edirne Müftüsü: Camideki ile evdeki seccade ayrı olmalı19:38 - Erdoğan'a hakaret eden CHP'li meclis üyesine ev hapsi19:31 - Erdoğan: Libya'da ne işimiz olduğunu çok yakında göreceksiniz19:25 - 1 kişide korona çıktı, mahallede filyasyon çalışması başlatıldı19:21 - Ankara-Sivas YHT hattı yıl sonunda açılacak19:17 - Prof. Dr. Ceyhan'dan yaz tatiline gidecekler için önemli uyarı19:15 - Dünyada bir ilk! Tarihi uçuş yarın gerçekleşecek
19:10 - Bayramlaşmaya gitti, 13 kişiye koronavirüs bulaştırdı18:57 - 'Darbe isteyenler 15 Temmuz'da olduğu gibi cezasını çeker'18:53 - 'Cuma namazını Sultanahmet Meydanında kılmayı düşünüyoruz'18:46 - Bu şartları uygulamayan yolcular uçamayacak18:40 - Afrika sıcakları çitçiyi vurdu, ürünler zarar gördü18:30 - Borsa, günü yükselişle tamamladı18:24 - Erdoğan'a hakaret içeren sosyal medya paylaşımlarına suç duyurusu18:18 - İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 45'i geçti
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Bilim Kurulu Üyesi, düğün salonlarının açılacağı tarihi paylaştı
15 ilde seyahat yasağı ne zaman bitecek?
Bakanlık, il il vefat sayılarını gösteren haberi yalanladı
Bilim Kurulu, 11 sektör için normalleşme rehberi yayımladı
Profesör, Emrah'tan helallik istedi
Kabine, son kez telekonferans ile toplanacak
Salgın döneminde ikinci elde en çok satan ilk 20 otomobil
Bir çalışan koronavirüsten öldü, market karantinada
Dört şehirde yeni virüs vakaları görüldü
Maaşı düşürülünce, belediyeyi mahkemeye verdi
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
selin ciğerci'nin aylık 600,000 tl kazanması 3
gıcık insan tipi 2
menemen 5
ezgi mola 2
koronanın bize öğrettikleri 2
prezervatif 1
yerini doldurmak 2
yerli yerinde 2
Aşı bulunana kadar devam edecek 3
euroleague 2019/2020 sezonunun iptal edilmesi 1
SON İLANLAR
Düziçi Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Trakya Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İnönü Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Sinop Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
TÜBİTAK 60 Personel Alacak
Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Dokuz Eylül Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Diyanet İşleri Başkanlığı Sözleşmeli 50 Personel Alacak
Bingöl Belediyei 16 Zabıta alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam