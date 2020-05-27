Ankara ve İzmir'de Cuma namazı için açık olacak camiler

Ankara ve İzmir Müftülüğü, 29 Mayıs tarihinden itibaren Cuma Namazı kılınacak camiler ve alanları açıkladı.

İşte Ankara'da Cuma Namazı kılınacak camiler ve alanlar; TIKLAYINIZ

İzmir'de Cuma Namazı kılınacak camiler ve alanlar; TIKLAYINIZ

1- 29 Mayıs Cuma günü itibari ile Cuma namazı listedeki Kaymakamlıklarımızca tespit edilen Cami avlularında ve açık alanlarda eda edilmeye başlanacaktır.

2- Öğle ve ikindi namazları tüm camilerimizde sosyal mesafe kuralına uyularak cemaatle birlikte kılınacaktır. Diğer vakitlerde münferiden namaz kılmak isteyenler için camiler açık tutulacaktır.

3- Sokağa çıkma yasağı olan 65 yaş üstü ve 20 yaş altı vatandaşlarımızın kendi sağlıkları ve toplum sağlığının korunması için ibadetlerine evlerinde devam etmeleri gerekmektedir.

4- Cuma namazlarında ilk saftan başlamak üzere oturmaya başlanacak ve son saf dolana kadar bu sıra takip edilecektir. Namaz bitiminde ise en son saftan başlamak üzere sırasıyla cemaatin namaz kılınan alandan ayrılması için gerekli tedbirler alınacaktır. Bu düzenin sağlanması için Vali/Kaymakamlarca il/ilçe müftülerinin önerileri doğrultusunda namaz kılınabilecek her cami ve açık alan için en az beş kişiden müteşekkil "Cuma Heyeti" oluşturulacak ve kolluk personeli görevlendirilecektir.