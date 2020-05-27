Genç nüfus oranının en yüksek olduğu iller belli oldu
|27 Mayıs 2020 21:09
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TÜİK 2019 verilerine göre Bayburt, Türkiye'de genç nüfus oranının en yüksek olduğu 10 il arasına girerek üçüncü sırada yer aldı.
Genç nüfus; Birleşmiş Milletler tanımına göre15-24 yaş grubunu içeren nüfustur. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), tarafından gerçekleştirilen sayım ve araştırmalar ile idari kayıtlardan yararlanılarak derlenen bilgilere göre, Türkiye'nin genç nüfusu iller bazında 23, 9 oranla birinci sırada Hakkari, 22,7 oranla ikinci Şırnak, 22,6 oranla üçüncü Bayburt, 22,2 oranla dördüncü Siirt, 21,2 oranla beşinci Ağrı, 20,6 oranla altıncı Muş, 20,5 oranla yedinci Van, 20,4 oranla sekizinci Bitlis, 20,2 oranla dokuzuncu Batman ve 19,7 oranla Erzurum onuncu sırada yer aldı.
Genç nüfus oranının en düşük olduğu ilk 10 il ise; 12,57 oranla Muğla, 12,87 oranla Balıkesir, 13,17 oranla İzmir, 13,46 oranla Sinop, 13,67 oranla Aydın, 13, 72 oranla Bursa, 13,77 oranla Ordu, 13,85 oranla Antalya, 13,90 oranla Manisa ve 13,93 oranla Çorum oldu.
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