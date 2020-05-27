RTÜK Başkanı Şahin, suç duyurusunda bulundu
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, Twitter'dan yaptığı açıklamada, sosyal medya veya farklı mecralarda kendisi ve Üst Kurul üyeleri hakkında yapılan tehdit ile hakaretlerle ilgili işlem başlatıldığını söyledi.
|27 Mayıs 2020 21:18
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Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, kişisel Twitter hesabında bir paylaşımda bulundu.
Şahin, 'Sosyal medya; hakaret, küfür ve tehdit yeri değildir' notuyla paylaştığı mesajda şu ifadeleri kullandı:
"Şahsıma ve Üst Kurulumuza gerek sosyal medyadan gerekse başka mecralardan yapılan hakaret ve tehditlerle alakalı tüm mesajlar ve paylaşımlar tek tek incelenmiş olup suç teşkil edenler ve mesaj sahipleri hakkında Cumhuriyet Savcılıkları nezdinde yasal işlem başlatılmıştır."
Sosyal medya; hakaret, küfür ve tehdit yeri değildir. pic.twitter.com/mXRMJ1fNf7Ebubekir Şahin (@ebekirsahin) May 27, 2020
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