Şehit Teğmen Canbert Tatar'ın ailesine şehadet haberi ulaştı
|27 Mayıs 2020 21:40
|Yazdır
Suriye'nin İdlib kentinde gerçekleştirilen yol kontrol devriyesi sırasında meydana gelen patlama sonucu şehit olan Piyade Teğmen Canbert Tatar'ın ailesine şehadet haberi verildi.
Teğmen Tatar'ın şehadet haberini, bayram ziyareti için Tunceli'nin Çemişgezek ilçesine bağlı Bozağaç köyündeki dede evinde bulunan annesi Suna ve babası Çetin Tatar'a, İlçe Kaymakamı Harun Kazez ile askeri yetkililer verdi.
Şehidin dede evine ve Elazığ'ın merkeze bağlı Cip köyünde bulunan baba ocağına Türk bayrakları asıldı.
Evli olan şehidin, yarın Cip Köyü Camisi'nde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından köy mezarlığında son yolculuğuna uğurlanmasının planlandığı öğrenildi.
İdlib bölgesinde icra edilen yol kontrol devriyesi esnasında arama bölgesinin 250 metre güneyinde meydana gelen ve sebebi henüz tespit edilemeyen bir patlamanın tesiriyle yaralanan Tatar, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştu.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Bu ilde 501 sağlık çalışanına koronavirüs teşhisi konuldu
27 Mayıs 2020 21:41
|Genel müdürlüğü bıraktı, yeni işiyle 500 milyon lira kazanıyor
27 Mayıs 2020 21:24
|'Yeni normal'de evden çalışmaya sıkça başvurulacak!
27 Mayıs 2020 21:17
|Genç nüfus oranının en yüksek olduğu iller belli oldu
27 Mayıs 2020 21:09
|Edirne Müftüsü: Camideki ile evdeki seccade ayrı olmalı
27 Mayıs 2020 19:43
|Prof. Dr. Ceyhan'dan yaz tatiline gidecekler için önemli uyarı
27 Mayıs 2020 19:17
|İdlib'de EYP infilak etti, bir teğmen şehit oldu
27 Mayıs 2020 17:48
|YHT'de hazırlıklar tamam, seferler yarın başlıyor
27 Mayıs 2020 17:13
|Cuma namazı en fazla 20 dakika içinde bitirilecek
27 Mayıs 2020 15:34
|Bebekler kendilerini taklit edenleri fark ediyor ve seviyor
27 Mayıs 2020 14:09