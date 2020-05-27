1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Şehit Teğmen Canbert Tatar'ın ailesine şehadet haberi ulaştı

Suriye'nin İdlib kentinde gerçekleştirilen yol kontrol devriyesi sırasında meydana gelen patlama sonucu şehit olan Piyade Teğmen Canbert Tatar'ın ailesine şehadet haberi verildi.
 27 Mayıs 2020 21:40
Yazdır
Şehit Teğmen Canbert Tatar'ın ailesine şehadet haberi ulaştı

Suriye'nin İdlib kentinde gerçekleştirilen yol kontrol devriyesi sırasında meydana gelen patlama sonucu şehit olan Piyade Teğmen Canbert Tatar'ın ailesine şehadet haberi verildi.

Teğmen Tatar'ın şehadet haberini, bayram ziyareti için Tunceli'nin Çemişgezek ilçesine bağlı Bozağaç köyündeki dede evinde bulunan annesi Suna ve babası Çetin Tatar'a, İlçe Kaymakamı Harun Kazez ile askeri yetkililer verdi.

Şehidin dede evine ve Elazığ'ın merkeze bağlı Cip köyünde bulunan baba ocağına Türk bayrakları asıldı.

Evli olan şehidin, yarın Cip Köyü Camisi'nde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından köy mezarlığında son yolculuğuna uğurlanmasının planlandığı öğrenildi.

İdlib bölgesinde icra edilen yol kontrol devriyesi esnasında arama bölgesinin 250 metre güneyinde meydana gelen ve sebebi henüz tespit edilemeyen bir patlamanın tesiriyle yaralanan Tatar, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştu.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Bu ilde 501 sağlık çalışanına koronavirüs teşhisi konuldu
27 Mayıs 2020 21:41		 Genel müdürlüğü bıraktı, yeni işiyle 500 milyon lira kazanıyor
27 Mayıs 2020 21:24
'Yeni normal'de evden çalışmaya sıkça başvurulacak!
27 Mayıs 2020 21:17		 Genç nüfus oranının en yüksek olduğu iller belli oldu
27 Mayıs 2020 21:09
Edirne Müftüsü: Camideki ile evdeki seccade ayrı olmalı
27 Mayıs 2020 19:43		 Prof. Dr. Ceyhan'dan yaz tatiline gidecekler için önemli uyarı
27 Mayıs 2020 19:17
İdlib'de EYP infilak etti, bir teğmen şehit oldu
27 Mayıs 2020 17:48		 YHT'de hazırlıklar tamam, seferler yarın başlıyor
27 Mayıs 2020 17:13
Cuma namazı en fazla 20 dakika içinde bitirilecek
27 Mayıs 2020 15:34		 Bebekler kendilerini taklit edenleri fark ediyor ve seviyor
27 Mayıs 2020 14:09
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
21:44 - Bugün karantinaya alınan yerleşim yerleri21:41 - Bu ilde 501 sağlık çalışanına koronavirüs teşhisi konuldu21:40 - Şehit Teğmen Canbert Tatar'ın ailesine şehadet haberi ulaştı21:36 - 'Türkiye ekonomik olarak bağımsızlık mücadelesi veriyor'21:32 - ASELSAN, Türk ordusu için insansız kara aracı üretecek21:24 - Genel müdürlüğü bıraktı, yeni işiyle 500 milyon lira kazanıyor21:18 - RTÜK Başkanı Şahin, suç duyurusunda bulundu21:17 - 'Yeni normal'de evden çalışmaya sıkça başvurulacak!21:09 - Genç nüfus oranının en yüksek olduğu iller belli oldu20:34 - Ankara ve İzmir'de Cuma namazı için açık olacak camiler
20:25 - Vaka sayıları, kontrollü şekilde düşmeye devam ediyor20:22 - MSB: İdlib bölgesinde 1 asker şehit oldu20:19 - CHP'li Özdemir'in tutukluluğuna yapılan itiraz reddedildi19:55 - Ankete göre virüs döneminde halkın yüzde 54'ü borçlanmış19:43 - Edirne Müftüsü: Camideki ile evdeki seccade ayrı olmalı19:38 - Erdoğan'a hakaret eden CHP'li meclis üyesine ev hapsi19:31 - Erdoğan: Libya'da ne işimiz olduğunu çok yakında göreceksiniz19:25 - 1 kişide korona çıktı, mahallede filyasyon çalışması başlatıldı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Bilim Kurulu Üyesi, düğün salonlarının açılacağı tarihi paylaştı
15 ilde seyahat yasağı ne zaman bitecek?
Bakanlık, il il vefat sayılarını gösteren haberi yalanladı
Bilim Kurulu, 11 sektör için normalleşme rehberi yayımladı
Profesör, Emrah'tan helallik istedi
Salgın döneminde ikinci elde en çok satan ilk 20 otomobil
Bir çalışan koronavirüsten öldü, market karantinada
Kabine, son kez telekonferans ile toplanacak
Dört şehirde yeni virüs vakaları görüldü
Maaşı düşürülünce, belediyeyi mahkemeye verdi
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
tavşan dağa küsmüş de dağın haberi olmamış 2
aldırma 2
menemen 4
abd'de bir siyahinin polis tarafından öldürülmesi 2
manevi ihtiyaçlar 1
sağa sola bakmamak 3
oğlak burcu 1
son pişmanlık fayda vermez 2
corona virüs vaka sayısı 1
gözünü dikmek 1
SON İLANLAR
Düziçi Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Trakya Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İnönü Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Sinop Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
TÜBİTAK 60 Personel Alacak
Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Dokuz Eylül Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Diyanet İşleri Başkanlığı Sözleşmeli 50 Personel Alacak
Bingöl Belediyei 16 Zabıta alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam