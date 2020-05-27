1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Bu ilde 501 sağlık çalışanına koronavirüs teşhisi konuldu

İzmir Tabip Odası, toplamda 501 sağlık çalışanına korona virüs (Covid-19) teşhisi konulduğunu açıkladı. Korona virüs tanısı konan sağlık çalışanları arasında 155 hekim bulunduğu öğrenildi.
 27 Mayıs 2020 21:41
Yazdır
Bu ilde 501 sağlık çalışanına koronavirüs teşhisi konuldu

İzmir Tabip Odası, toplamda 501 sağlık çalışanına korona virüs (Covid-19) teşhisi konulduğunu açıkladı. Korona virüs tanısı konan sağlık çalışanları arasında 155 hekim bulunduğu öğrenildi.

İzmir Tabip Odası, 27 Mayıs 2020 tarihi itibarı ile korona virüs (Covid-19) tespit edilen sağlık çalışanları sayısını açıkladı. Yayınlanan rapora göre korona virüs tanısı konan sağlık çalışanlarının sayısının 501'e çıktığı öğrenildi. Korona virüs tanısı konan sağlık çalışanları arasında 2'si diş 4'ü veteriner olmak üzere toplam 155 hekim bulunduğu açıklandı.

Yayınlanan raporda 160 hemşire/ebe/sağlık memuru, 90 personel, 17 tıbbi sekreter, 27 teknisyen, 30 memur, 6 eczacı, 2 psikolog, 5 güvenlik görevlisi, 1 şoför ve 2 mühendise de korona virüs tanısı konulduğu belirtildi.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Şehit Teğmen Canbert Tatar'ın ailesine şehadet haberi ulaştı
27 Mayıs 2020 21:40		 Genel müdürlüğü bıraktı, yeni işiyle 500 milyon lira kazanıyor
27 Mayıs 2020 21:24
'Yeni normal'de evden çalışmaya sıkça başvurulacak!
27 Mayıs 2020 21:17		 Genç nüfus oranının en yüksek olduğu iller belli oldu
27 Mayıs 2020 21:09
Edirne Müftüsü: Camideki ile evdeki seccade ayrı olmalı
27 Mayıs 2020 19:43		 Prof. Dr. Ceyhan'dan yaz tatiline gidecekler için önemli uyarı
27 Mayıs 2020 19:17
İdlib'de EYP infilak etti, bir teğmen şehit oldu
27 Mayıs 2020 17:48		 YHT'de hazırlıklar tamam, seferler yarın başlıyor
27 Mayıs 2020 17:13
Cuma namazı en fazla 20 dakika içinde bitirilecek
27 Mayıs 2020 15:34		 Bebekler kendilerini taklit edenleri fark ediyor ve seviyor
27 Mayıs 2020 14:09
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
21:44 - Bugün karantinaya alınan yerleşim yerleri21:41 - Bu ilde 501 sağlık çalışanına koronavirüs teşhisi konuldu21:40 - Şehit Teğmen Canbert Tatar'ın ailesine şehadet haberi ulaştı21:36 - 'Türkiye ekonomik olarak bağımsızlık mücadelesi veriyor'21:32 - ASELSAN, Türk ordusu için insansız kara aracı üretecek21:24 - Genel müdürlüğü bıraktı, yeni işiyle 500 milyon lira kazanıyor21:18 - RTÜK Başkanı Şahin, suç duyurusunda bulundu21:17 - 'Yeni normal'de evden çalışmaya sıkça başvurulacak!21:09 - Genç nüfus oranının en yüksek olduğu iller belli oldu20:34 - Ankara ve İzmir'de Cuma namazı için açık olacak camiler
20:25 - Vaka sayıları, kontrollü şekilde düşmeye devam ediyor20:22 - MSB: İdlib bölgesinde 1 asker şehit oldu20:19 - CHP'li Özdemir'in tutukluluğuna yapılan itiraz reddedildi19:55 - Ankete göre virüs döneminde halkın yüzde 54'ü borçlanmış19:43 - Edirne Müftüsü: Camideki ile evdeki seccade ayrı olmalı19:38 - Erdoğan'a hakaret eden CHP'li meclis üyesine ev hapsi19:31 - Erdoğan: Libya'da ne işimiz olduğunu çok yakında göreceksiniz19:25 - 1 kişide korona çıktı, mahallede filyasyon çalışması başlatıldı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Bilim Kurulu Üyesi, düğün salonlarının açılacağı tarihi paylaştı
15 ilde seyahat yasağı ne zaman bitecek?
Bakanlık, il il vefat sayılarını gösteren haberi yalanladı
Bilim Kurulu, 11 sektör için normalleşme rehberi yayımladı
Profesör, Emrah'tan helallik istedi
Salgın döneminde ikinci elde en çok satan ilk 20 otomobil
Bir çalışan koronavirüsten öldü, market karantinada
Kabine, son kez telekonferans ile toplanacak
Dört şehirde yeni virüs vakaları görüldü
Maaşı düşürülünce, belediyeyi mahkemeye verdi
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
mandalina 2
Özgün 1
aldırma 2
seyahat yasağı 2
menemen 4
fincan böreği 2
mehmet aurelio 1
pazar gezmesi 3
Sana duvar ördüysem tuğlasını sen verdin 1
Bayram günü operatörlerin çekmemesi 1
SON İLANLAR
Düziçi Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Trakya Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İnönü Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Sinop Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
TÜBİTAK 60 Personel Alacak
Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Dokuz Eylül Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Diyanet İşleri Başkanlığı Sözleşmeli 50 Personel Alacak
Bingöl Belediyei 16 Zabıta alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam