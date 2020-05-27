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Bugün karantinaya alınan yerleşim yerleri

3 ilde bazı yerleşim yerleri koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.
 27 Mayıs 2020 21:44
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Bugün karantinaya alınan yerleşim yerleri
4ilde bazı yerleşim yerleri koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

ŞANLIURFA

Şanlıurfa'da 13 bina, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Hıfzıssıhha Kurulunca salgınla mücadele kapsamında yeni tedbirler alınması kararlaştırıldı.

Bu kapsamda yapılan testlerde Haliliye'de 6, Eyyübiye'de 3, Karaköprü'de 2, Siverek ve Viranşehir ilçelerinde ise 1'er binada vatandaşın sonucu pozitif çıktı.

Söz konusu 5 ilçede tespit edilen 13 binada, 14 gün karantina uygulanmasına karar verildi.

Öte yandan, Eyyübiye ilçesinde 2, Siverek ilçesindeki 1 binada uygulanan karantinanın ise sona erdiği bildirildi.

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Anadolu Ajansı
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