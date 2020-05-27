Bugün karantinaya alınan yerleşim yerleri
3 ilde bazı yerleşim yerleri koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.
|27 Mayıs 2020 21:44
|Yazdır
ŞANLIURFA
Şanlıurfa'da 13 bina, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.
Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Hıfzıssıhha Kurulunca salgınla mücadele kapsamında yeni tedbirler alınması kararlaştırıldı.
Bu kapsamda yapılan testlerde Haliliye'de 6, Eyyübiye'de 3, Karaköprü'de 2, Siverek ve Viranşehir ilçelerinde ise 1'er binada vatandaşın sonucu pozitif çıktı.
Söz konusu 5 ilçede tespit edilen 13 binada, 14 gün karantina uygulanmasına karar verildi.
Öte yandan, Eyyübiye ilçesinde 2, Siverek ilçesindeki 1 binada uygulanan karantinanın ise sona erdiği bildirildi.1 kişide korona çıktı, mahallede filyasyon çalışması başlatıldı Bayramlaşmaya gitti, 13 kişiye koronavirüs bulaştırdı 52 daireli bina virüs nedeniyle karantinaya alındı
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Ankara ve İzmir'de Cuma namazı için açık olacak camiler
27 Mayıs 2020 20:34
|Ankara-Sivas YHT hattı yıl sonunda açılacak
27 Mayıs 2020 19:21
|'Darbe isteyenler 15 Temmuz'da olduğu gibi cezasını çeker'
27 Mayıs 2020 18:57
|Bu şartları uygulamayan yolcular uçamayacak
27 Mayıs 2020 18:46
|Bu ilde maske takmayana 800 TL ceza verilecek
27 Mayıs 2020 18:11
|Karadeniz kıyısında önemli gelişme... Askeri yasak bölge ilan edildi
27 Mayıs 2020 18:00
|Bilim Kurulu, 11 sektör için normalleşme rehberi yayımladı
27 Mayıs 2020 16:44
|Milli Savunma Üniversitesinden aday tercih işlemleri duyurusu
27 Mayıs 2020 12:56
|'Aile danışmanlığı ulusal yeterlilik belgesi hazırlıyoruz'
27 Mayıs 2020 11:04
|0-14 yaş aralığındaki çocuklar bugün özel izinle sokağa çıkacak
27 Mayıs 2020 11:03