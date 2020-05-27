Doğu'da sıcaklıklar mevsim normallerinde olacak
Doğu Anadolu Bölgesi'nde, hava sıcaklığı mevsim normallerinde seyredecek.
|27 Mayıs 2020 22:08
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Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde havanın sabah ve gece saatlerinde az bulutlu, öğle saatlerinde ise parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
Sıcaklığın mevsim normallerinde seyredeceği bölgede, rüzgarın güneyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor.
Gece en düşük hava sıcaklığı Kars'ta 4, Ardahan'da 5, Ağrı'da 6, Erzurum ile Erzincan'da 7, Tunceli'de 10 ve Iğdır'da 12 derece ölçüldü.
Gün içinde beklenen en yüksek sıcaklıklar Iğdır'da 29, Tunceli'de 28, Erzincan 25, Ağrı'da 24 ve Ardahan, Erzurum ile Kars'ta 23 derece olacak.
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