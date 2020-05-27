Erdoğan'dan 'Demokrasi ve Özgürlükler Adası' paylaşımı
|27 Mayıs 2020 22:14
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Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün açılışı yapılan ve yenilenen Demokrasi ve Özgürlükler Adası'na ilişkin Twitter hesabından bir paylaşımda bulundu.
Paylaşımında, "Üzerinde durduğumuz toprakların ızdırabını dindirmek için Yassıada'yı tarihe gömüp burayı Demokrasi ve Özgürlükler Adası haline getirdik. Demokrasi ve Özgürlükler Adası, Türkiye'nin 60 yıllık demokrasi mücadelesi yanında, gelecekteki hedeflerinin de sembolü olacaktır." ifadelerini kullanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Demokrasi ve Özgürlükler Adası, Demokrasi ve Özgürlüğümüzün Simgesi Olacaktır" başlığıyla bir görsele de yer verdi.
Söz konusu görselde yeşil alanın toplam alana oranının yüzde 60 olduğuna dikkat çekilirken, adadaki donatıların özellikleri hakkında bilgilere yer verildi.
Üzerinde durduğumuz toprakların ızdırabını dindirmek için Yassıada'yı tarihe gömüp burayı Demokrasi ve Özgürlükler Adası haline getirdik.Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) May 27, 2020
Demokrasi ve Özgürlükler Adası, Türkiye'nin 60 yıllık demokrasi mücadelesi yanında, gelecekteki hedeflerinin de sembolü olacaktır. pic.twitter.com/6Nta4SbsYt
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