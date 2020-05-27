İdlib şehidi Teğmen Tatar'ın naaşı Elazığ'da getirildi
|27 Mayıs 2020 22:26
|Yazdır
Suriye'nin İdlib bölgesinde EYP'nin infilak ettirilmesi sonucu şehit düşen Teğmen Canbert Tatar'ın naaşı helikopter ile Elazığ'a getirildi.
Suriye'nin İdlib bölgesinde yola önceden döşenen EYP'nin infilak ettirilmesi nedeniyle Elazığlı Piyade Teğmen Canbert Tatar, şehit düştü. Şehidin babası Çetin ile annesi Suna Tatar'ın, Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde Bozağaç Köyü'nde annesinin baba evinde olduğu öğrenilmesi üzerine ilçe Kaymakamı Harun Kazez ile askeri yetkililer tarafından verildi.Aile, Elazığ'a helikopterle getirildi.Ardından Şehit Tatar'ın naaşı da helikopter ile akşam saatlerinde Elazığ 8.Kolordu Komutanlığına getirildi.Şehidin naaşını Vali Çetin Oktay Kaldırım, 8.Kolordu Komutanı korgeneral Osman Erbaş ve ailesi karşıladı.
Şehit teğmen Tatar'ın naaşının yarın Garnizon Şehitliği'nde düzenlenecek törenle defin edileceği öğrenildi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Göktaşı düştü iddiası! Kameralara böyle yansıdı
27 Mayıs 2020 23:06
|'Sokağa çıkma yasağının devam etmesinde fayda var'
27 Mayıs 2020 23:00
|Doğu'da sıcaklıklar mevsim normallerinde olacak
27 Mayıs 2020 22:08
|Bebekler kendilerini taklit edenleri fark ediyor ve seviyor
27 Mayıs 2020 22:00
|Bu ilde 501 sağlık çalışanına koronavirüs teşhisi konuldu
27 Mayıs 2020 21:41
|Şehit Teğmen Canbert Tatar'ın ailesine şehadet haberi ulaştı
27 Mayıs 2020 21:40
|Genel müdürlüğü bıraktı, yeni işiyle 500 milyon lira kazanıyor
27 Mayıs 2020 21:24
|'Yeni normal'de evden çalışmaya sıkça başvurulacak!
27 Mayıs 2020 21:17
|Genç nüfus oranının en yüksek olduğu iller belli oldu
27 Mayıs 2020 21:09
|Edirne Müftüsü: Camideki ile evdeki seccade ayrı olmalı
27 Mayıs 2020 19:43