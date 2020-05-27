Bakan Koca'dan eczacı İsmail Durmuş paylaşımı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden Eczacı İsmail Durmuş ile ilgili bir paylaşım yaptı.
|27 Mayıs 2020 22:31
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, korona virüs nedeniyle hayatını kaybeden Eczacı İsmail Durmuş ile ilgili bir paylaşım yaptı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Eczacı İsmail Durmuş. 1985, Kayseri doğumlu. Ege Üniversitesi Eczacılık Fakültesinden 2007'de mezun oldu. En büyük tutkusu mesleğiydi. Birkaç yıl önce İstanbul Sancaktepe'de kendi eczanesini açmıştı. Bir çocuk babasıydı. Virüsü bir hastadan aldı. Mücadelesi için minnettarız" ifadelerini kullandı.
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