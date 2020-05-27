Kovid-19'u yenen paramedik, çifte bayram yaşıyor
|27 Mayıs 2020 22:41
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İzmir'in Foça ilçesinde, yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) yendikten sonra çok sevdiği mesleğine dönen paramedik Can Dursun Yeşil, "çifte bayram" yaşıyor.
Foça 1 No'lu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonunda paramedik olarak görev yapan 32 yaşındaki Yeşil, yaklaşık bir ay önce şiddetli baş ağrıları nedeniyle hastaneye başvurdu.
Salgın sürecinin başından itibaren, aynı zamanda meslektaşı olan 8 aylık hamile eşiyle ayrı yaşayan Yeşil'e, 15 Nisan'da Kovid-19 tanısı konuldu.
Bunun üzerine Yeşil, evinde karantina sürecine girdi. Doktorlarıyla iletişim halinde olan Yeşil, 14 gün boyunca evde düzenli spor yaptı, dengeli beslenmeye çalıştı.
Herhangi bir ilaç tedavisi almayan Yeşil, karantina süreci bitiminde yaptırdığı 2 ayrı test sonucunda, hastalıktan kurtulduğunu öğrendi.
Baş ağrısı hafif şekilde devam eden Yeşil, bir süre daha karantinada kaldıktan sonra rahatsızlığının tamamen sonlanmasıyla 12 Mayıs'ta çok sevdiği mesleğine döndü.
Ramazan Bayramı'nda da görevinin başında olan Yeşil, mesleğine mutlu şekilde kaldığı yerden devam ediyor.
Yeşil, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hastalık sürecinin, işi ve eşinden ayrı kaldığı için yıpratıcı geçtiğini söyledi.
Yaklaşık bir aylık molanın ardından işine döndüğünü belirten Yeşil, şöyle konuştu:
"Kısa süre önce hastalığı atlatmış biri olarak işime de döndüğüm için bugün çifte bayram yaşıyorum. İnsanlara yardımcı olmak çok güzel bir duygu. İnsanların en kötü anlarında yanlarında oluyoruz. Bu süreçte iş yükü arttı ama görevimizi keyifle yapıyoruz. Bayramda sokağa çıkma yasağı da var. Ona bağlı olarak diğer günlere göre sakin geçiriyoruz bayramı. Yine de ufak tefek ev kazalarında, hastalanan insanlara yardımcı olmak için 24 saat hizmet vermeye devam ediyoruz."
Yeşil ile aynı birimde görev yapan Zeynel Türkoğuz da Kovid-19 tedavisi gören arkadaşına bu süreçte destek olduklarını ifade etti.
Bayramda birlikte çalıştıkları için çok mutlu olduğunu kaydeden Türkoğuz, "Bayramda da diğer günlerdeki aynı heyecanla çalışıyoruz. Vakayla ilk karşılaşan biziz, ön safta yer alıyoruz. Bu sıkıntılı süreçte kişisel temizliğimize dikkat ediyoruz. Ailemizden ayrı kaldık ama bugünlerin geçeceğine inanıyoruz." dedi.
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