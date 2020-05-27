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Koronavirüs aşısı gönüllüsü: Ateşim 39 buçuk dereceye çıktı

ABD'de corona virüse karşı aşı çalışmalarını yürüten ve insan deneylerine geçen ay başlayan ilaç şirketi Moderna'nın araştırmasında gönüllü olan 29 yaşındaki Ian Haydon aşı nedeniyle birçok ağır komplikasyon yaşadığını ve ateşinin 39 buçuk dereceye kadar yükseldiğini belirtti. Ancak, testlere katılmaktan pişman olmadığını ve aşının başarılı olacağına inandığını söyledi.
 27 Mayıs 2020 23:11
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Koronavirüs aşısı gönüllüsü: Ateşim 39 buçuk dereceye çıktı

ABD'nin Washington eyaletinde yaşayan 29 yaşındaki Ian Haydon, Moderna Therapeutics tarafından geliştirilen yeni tip corona virüs (Covid-19) aşısı denemelerinin ilk gönüllerinden biri olduğunu açıkladı.

"TİTREME NÖBETİYLE UYANDIM"

STAT News'e konuşan Haydon ilk dozun ardından hafif bir kol ağrısı yaşadığını ve belirtti. İkinci dozun uygulanmasının ardından eve gelen Haydon, 10 saatin ardından titreme nöbetiyle uyandığını ve ateşinin 39,5 dereceye yükseldiğini aktardı.

Durumundan dolayı endişelenen kız arkadaşının Moderna'yı aradığını ve şirketin tavsiyesiyle kliniğin acil servisine başvurduklarını bildiren gönüllü, kas ağrılarının da dayanılmaz hale geldiğini bildirdi. Kliniğe sabah 5 civarında ulaşan çift burada yaklaşık bir saat kaldı. Haydon, doktorların kendisinin yakınlardaki bir hastaneye başvurmasını tavsiye ettiğini ancak eve gitmeyi tercih ettiğini söyledi.

Beş saat uyuduktan sonra Haydon, 38 derecelik ateşle uyanıp, kustuktan sonra bayıldı. Kız arkadaşı, Haydon'un acil bakıma geri dönmesini veya 911'i araması gerektiğini söyleyen kliniği tekrar aradı.

BİRKAÇ GÜN SONRA TAMAMEN İYİLEŞTİ

Ancak Haydon olaydan birkaç saat sonra kendini iyi hissetiği gerekçesiyle hastaneye gitmek istemediğini ve birkaç gün sonra tamamen iyileştiğini söyledi.

"DENEYİMLERİMİN İNSANLARI KORKUTMASINI İSTEMİYORUM, PİŞMAN DEĞİLİM"

Konuyla ilgili açıklama yapan Haydon, "Hikayemi paylaşmanın bazı insanlar için korkutucu olacağını düşünüyorum. Ancak bunun genel olarak aşılara ve bu aşıya karşı herhangi bir önyargı yaratmasını istemiyorum. Aşının başarılı olacağına inanıyorum. Testlere katıldığım için pişman değilim" ifadelerini kullandı.

45 KATILIMCININ 4'ÜNDE CİDDİ YAN ETKİLER GÖRÜLDÜ

Haydon'un Moderna'nın aşı denemesine katılan toplam 45 katılımcıdan biri olduğu ve ciddi ancak hayatı tehdit etmeyen yan etkiler yaşayan dört gönüllüden biri olduğu belirtildi.

Moderna, Haydon dahil üç katılımcının mümkün olan en yüksek dozu aldığını ve tümünün aşılamanın ardından olumsuz tepkiler verdiğini aktardı.Ciddi yan etkiler yaşayan dördüncü kişiye ise daha düşük bir doz verildi ancak aşının uygulandığı bölgede döküntü meydana geldi.

MODERNA İNSAN DENEYLERİNDE İKİNCİ FAZA GEÇİYOR

Moderna tarafından geçen hafta yapılan açıklamada, üzerinde çalışılan aşının 1. faz klinik deney aşamasının başarıyla sonuçlandığı ve bu deneylerde aşının insan vücudunda, Covid-19'u geçiren kişilerin vücudundakine benzer bağışıklık üretmeyi başardığı ifade edildi. Açıklamada, aşı çalışmasının 2. fazının yakın zamanda başlatılacağı, Temmuz'da ise 3. aşamanın başlamasının öngörüldüğü kaydedildi.
Memurlar.Net
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