Bakan Soylu'dan cami hoparlöründen müzik yayınına ilişkin açıklama
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İzmir'deki cami hoparlöründen müzik yayınına ilişkin açıklama yaptı.
|27 Mayıs 2020 23:23
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Haber Global ekranlarında yayınlanan Kayıt Altında programına konuk olan Hadi Özışık'a canlı yayında mesaj gönderdi.
Bakan Soylu İzmir'deki cami hoparlöründen yapılan müzik yayınına ilişkin açıklamalarda bulunarak "Soruşturma için özel ekip kuruldu, fail bulunacak" dedi.
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