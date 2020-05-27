1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü
2020 \ Son Dakika Koronavirüs Haberleri

'Kısa süre içinde 65 yaş üstü ve 20 yaş altı ile ilgili düzenleme yapılacak'

Bakan Koca, Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nın açılışı sebebiyle, Cumhurbaşkanımız ve bakan arkadaşlarımla birlikte İstanbul'dayım.' dedi. Sokağa çıkma kısıtlamasına da değinerek, 'kısa süre içinde 65 yaş ve 20 yaş altı ile ilgili düzenleme yapılacak.' dedi.
 27 Mayıs 2020 23:58
Yazdır
'Kısa süre içinde 65 yaş üstü ve 20 yaş altı ile ilgili düzenleme yapılacak'

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nın açılışı sebebiyle, İstanbul'da olduğunu, bir kaç gün daha orada kalacağını ve bu münasebetle olağan basın toplantısının gerçekleştirilemediğini bildirdi.

İşte Bakan Kocanın açıklamasının tam metni;

DÜN GECE İTİBARİYLE SOKAĞA ÇIKMA KISITI KALKTI Bu uygulama, şu an için, 15-20 yaş grubu gençlerimizi, 65 yaş ve üstü büyüklerimizi, 14 yaş ve altı çocuklarımızı içeremiyor. Kısa bir zaman içinde bu yaş gruplarıyla ilgili yeni bir düzenleme yapılacak ve kamuoyuyla paylaşılacak. Gündemde olan birçok seçenek var.

Pandemi'nin tam olarak bilincinde olamayacak yaştaki çocuklarımızın, gençlerimizin ve yaşlılarımızın içinde bulunduğu durumu biliyoruz. Ruh hallerini anlıyoruz. Her yaş grubundan insanların gelişmelere karşı geri bildirimlerini, değerlendirme ve taleplerini duyarlılıkla takip ediyoruz. Bu salgın hastalıkta, süreçlerin ilerleyişi, insanların istek ve taleplerinden tümüyle ayrı düşünülemez. Sağlık camiası olarak bu yaş gruplarından ricamız, biraz daha sabırlı olmaları, bize biraz daha zaman tanımalarıdır. Onların beklentilerini en az onlar kadar taşıyoruz.

DÜNYA, COVID-19'LA MÜCADELEDE 5 AYI GERİDE BIRAKTI Pek çok ülkede durum ciddiyetini koruyor. Bizim başarımız, toplumun her katmanının mücadeleye katılımından, tedbirde sağlanan birliktelikten kaynaklanıyor. Bunun aynı şekilde devam edeceğini, yeni fedakarlıklar gerektirecek şartların oluşmayacağını ümit ediyoruz. Yüksek bir ihtimal olmasa da, eğer risk şartları tekrar oluşacak olursa, yapılacak şey konusunda deneyimliyiz. Fakat buna izin vermemek elimizdedir. Riski, tek dalgada önlemek mümkündür. İkinci dalga olasılığına karşı gücümüz, uygulayacağımız tedbirlerdir.

SOKAĞA ÇIKMA SERBESTLİĞİNİN GELDİĞİ İLK GÜNDE, Türkiye'nin pek çok ilinden aldığımız haberlere göre, gündelik hayat, maalesef tedbirlere tam bir uyumla başlamadı. Oysa salgında evimizde geçirdiğimiz günlerin tecrübesi, tedbirlere uyumun daha yüksek olmasını gerektirirdi.

Koronavirüsle mücadelenin ikinci dönemindeyiz. Riskin devam ettiği, ortadan kalkmadığı dönemdeyiz. Bu dönemin hayat tarzı, ısrarla vurguladığımız gibi, Kontrollü Sosyal Hayattır. Kontrollü Sosyal Hayat, gündelik özgürlüklerimizden fazlaca bir taviz istemiyor. Bizi riskten koruyacak davranışları zorlanarak değil, benimseyerek yapmalıyız.

EVDEN DIŞARI ÇIKILDIĞINDA, VİRÜSE KARŞI GÜVENDE OLMANIN İKİ KOŞULU VAR. Pandemi ile mücadelede nefes aldığımız, serbestçe sokağa çıkmaya başladığımız günler iki tedbir önemlidir. Biri, maskeyi kıyafetin adeta parçası kabul etmektir. Maske, ağızı, burunu açıkta bırakmayacak şekilde kullanılmalıdır. Virüsün solunum yoluyla geçtiği kesin bilgidir. Fakat sadece bizim maske takmamız yetmez. Başkalarını da bizim gibi maske kullanmaya teşvik etmeli, gerektiğinde uyarabilmeliyiz. Riski, alınacak tedbirlerin karşılıklı olmasıyla yenebiliriz. Kontrollü Sosyal Hayatın ilk gereği, maskedir.

Sosyal Mesafe kuralı ise, Kontrollü Sosyal hayatın bir diğer gereğidir. İki kişi, eğer aralarına 1,5 metre mesafe bırakmazsa, mesafe azaldığı oranda virüsün bulaşma riski artmaktadır. Maske bir tedbirdir, ama tek başına zayıf bir tedbirdir. İki tedbir, birbirini tamamlamalıdır.

BU İKİ TEDBİRLE BİRLİKTE EL HİJYENİ riske karşı önemli bir koruyucudur. Virüsün dış ortamda bir süre canlı kalabildiği, ağıza ve buruna dokunma durumunda ise el aracılığıyla solunum yolunda enfeksiyona yol açtığı bilinmektedir.

YENİ HAYATIMIZIN DÜZENİ BELLİDİR Kuaförden metroya, pazar yerinden restorana, alışverişten seyahate gündelik hayatın tüm unsurları kendilerini kurallara göre organize etmektedir. Bireyler tedbirlere uymalı, Kontrollü Sosyal Hayatın şartlarına göre organize olamayan işletme ve kurumlardan bunu talep etmelidir. Bu noktadan sonra salgın gücünü rehavetten alacaktır. Yapmamız gereken, giderek normale yaklaşacak süreci, elbirliğiyle sürdürmektir.

NORMALLEŞME SÜRECİNİ kurallara hep birlikte uydukça hızlandıracağız. Bundan birkaç ay öncesinin "normal" düşüncesine, gece saat 24.00'te sokağa çıkma kısıtının kaldırılmasıyla kapılmak, isabetli bir düşünce değildir. Salgın riski artık hafiflemiş olsa da, dün saat tam 23.59'da geçerli olan durum, saat 24.00'da değişmemiştir. Bugün de değişmemiştir. Bunu kabul etmeliyiz.
Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
5 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Vaka sayıları, kontrollü şekilde düşmeye devam ediyor
27 Mayıs 2020 20:25		 1 kişide korona çıktı, mahallede filyasyon çalışması başlatıldı
27 Mayıs 2020 19:25
81 ildeki 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi
27 Mayıs 2020 00:01		 Valilik, 9 pozitif yeni vaka var deyip, rehavet uyarısı yaptı!
26 Mayıs 2020 23:48
Bartın'da 2 kuaför sahibinin test sonucu pozitif çıktı
26 Mayıs 2020 23:39		 Sağlık Bakanı Koca'dan 'tedbirli olun' uyarısı
26 Mayıs 2020 23:21
Rize'ye gelen çay üreticilerinin 10'unda virüs tespit edildi
26 Mayıs 2020 22:54		 Vali açıkladı: Bugün maalesef 7 pozitif vaka tespit edildi
26 Mayıs 2020 21:59
Tüpçü, çocukları polis sireni çalıp 'teslim olun' diyerek korkuttu
26 Mayıs 2020 21:42		 3 ilde bazı yerleşim yerleri karantinaya alındı
26 Mayıs 2020 20:17
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
01:05 - Sinop Emniyet Müdürlüğü binasında yangın çıktı01:03 - ABD'de Uygur Türkleri için sunulan yasa tasarısı onayladı00:57 - Boeing, 12 binden fazla kişiyi işten çıkartacak00:24 - Kadını darbettiği öne sürülen bekçi görevden uzaklaştırıldı00:22 - Bugünkü kabine toplantısında idari izinler de ele alınacak00:16 - Albayrak'tan uzun vadeli konut kredisi açıklaması00:03 - Kamu görevlisi, adam öldürürse idare kusurlu sayılır mı?23:59 - Sinop Emniyet Müdürlüğü binasında yangın çıktı23:58 - 'Kısa süre içinde 65 yaş üstü ve 20 yaş altı ile ilgili düzenleme yapılacak'23:41 - Doçent Ünsalan: Düşen cismin meteor olduğu kesin
23:36 - SpaceX'in ilk insanlı uzay mekiği denemesi ertelendi23:30 - Merkel: Aşı veya ilaç henüz yok, hala salgının başındayız23:23 - Bakan Soylu'dan cami hoparlöründen müzik yayınına ilişkin açıklama23:17 - Sinop Tarihi Cezaevi'nin restorasyonuna başlanıyor23:11 - Koronavirüs aşısı gönüllüsü: Ateşim 39 buçuk dereceye çıktı23:06 - Göktaşı düştü. Türkiye'deki bir çok ilden görüldü23:00 - Prof. Ceyhan: Sokağa çıkma yasağının devam etmesinde fayda var22:51 - Hastalara şifa dağıtan hemşire 40 gündür oğluna hasret
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Bugünkü kabine toplantısında idari izinler de ele alınacak
Kadını darbettiği öne sürülen bekçi görevden uzaklaştırıldı
Kamu görevlisi, adam öldürürse idare kusurlu sayılır mı?
Albayrak'tan uzun vadeli konut kredisi açıklaması
ABD'de Uygur Türkleri için sunulan yasa tasarısı onayladı
Boeing, 12 binden fazla kişiyi işten çıkartacak
Sinop Emniyet Müdürlüğü binasında yangın çıktı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
erken seçim iddiası 3
burç yorumu 2
seyahat yasağı 2
koronanın bize öğrettikleri 2
selin ciğerci'nin aylık 600,000 tl kazanması 3
27.05.2020 gelir vergisinin yükseltilmesi 3
mehmet aurelio 1
tavşan dağa küsmüş de dağın haberi olmamış 2
Özgün 1
gıcık insan tipi 2
SON İLANLAR
Düziçi Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Trakya Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İnönü Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Sinop Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
TÜBİTAK 60 Personel Alacak
Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Dokuz Eylül Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Diyanet İşleri Başkanlığı Sözleşmeli 50 Personel Alacak
Bingöl Belediyei 16 Zabıta alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam