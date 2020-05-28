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Albayrak'tan uzun vadeli konut kredisi açıklaması

Bakan Albayrak ekonomiye ilişkin yaptığı açıklamada "Kovid-19 krizine rağmen, yüzde 5-10 küçülme değil, inşallah pozitif bir büyüme ile bu yılı kapatacağımızı düşünüyoruz. En uygun maliyetli ve uzun vadeli konut paketleri olacak" dedi.
 28 Mayıs 2020 00:16
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Albayrak'tan uzun vadeli konut kredisi açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, TRT Haber'de ekonomiye ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Albayrak "(Kovid-19) Bu krize rağmen, yüzde 5-10 küçülme değil, inşallah pozitif bir büyüme ile bu yılı kapatacağımızı düşünüyoruz. Bundan sonraki süreçte, normalleşme sürecinde iktisadi faaliyetin devamı, iç talebin normalleşmesi, sosyal ihtiyaç destek paketleri olacak" dedi.

Öte yandan Bakan Albayrak "Finansman kredi destek paketleri, konutta Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en uygun maliyetli uzun vadeli, farklı paketler olacak." ifadelerini kullandı.
Memurlar.Net - Özel

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