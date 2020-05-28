Albayrak'tan uzun vadeli konut kredisi açıklaması
|28 Mayıs 2020 00:16
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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, TRT Haber'de ekonomiye ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Albayrak "(Kovid-19) Bu krize rağmen, yüzde 5-10 küçülme değil, inşallah pozitif bir büyüme ile bu yılı kapatacağımızı düşünüyoruz. Bundan sonraki süreçte, normalleşme sürecinde iktisadi faaliyetin devamı, iç talebin normalleşmesi, sosyal ihtiyaç destek paketleri olacak" dedi.
Öte yandan Bakan Albayrak "Finansman kredi destek paketleri, konutta Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en uygun maliyetli uzun vadeli, farklı paketler olacak." ifadelerini kullandı.
Kesin olarak bir şey söylemek istiyorum; Berat Albayrak'ı seversiniz sevmezsiniz orasını ben bilmem. Bildiğim şey şu; adam gerçekten ekonomi konusunda çok başarılı çıktı. Bu kadar zorluğa rağmen halen hazineyi kurda kuşa teslim etmediSerdar EKŞİOĞLU (@serdareksiogluu) May 27, 2020
👏 @BeratAlbayrak pic.twitter.com/BNtva7RGGN
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