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Bugünkü kabine toplantısında idari izinler de ele alınacak

Dört günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ardından kabine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkalığında toplanıyor. Kamu çalışanlarının kurumlarında iş başı yapmalarına ilişkin takvimin de kabine toplantısında değerlendirilmesi bekleniyor.
 28 Mayıs 2020 00:22
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Bugünkü kabine toplantısında idari izinler de ele alınacak

Normalleşme sürecinde hangi yeni adımlar atılacak? Şehirler arası seyahat kısıtlaması kalkacak mı? 65 yaş üstü ve 20 yaş altı için uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması sürecek mi? İşte tüm soruların cevabı için gözler bugün yapılacak kabine toplantısında olacak. Bilim Kurulu'nun tavsiyeleri ve ilgili bakanlıkların çalışmalarına göre karar verilecek.

Atılacak adımlar ele alınacak

TRT Haber'de yer alan habere göre, Dört günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ardından kabine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkalığında toplanıyor. Toplantıda, salgınla mücadeledeki son durum değerlendirilecek. Son verilere göre bundan sonra atılacak adımlar ele alınacak.

15 ile yönelik şehirler arası seyahat kısıtlaması, 65 yaş üstü ve 20 yaş altı için süren sokağa çıkma düzenlemesi, hafta sonu uygulanan kısıtlamalar. Tüm bu uygulamaların devam edip etmeyeceği kabine toplantısında değerlendirilecek.

Kısıtlamalar devam edecek mi?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, virüsle mücadeleye ilişkin ayrıntılara dair kabine toplantısında bir sunum yapacak. Bilim Kurulu'ndan gelen tavsiyeler değerlendirilecek. Kısıtlamaların devam edip etmeyeceği kabine toplantısında netleşecek.

11 Mayıs'ta başlayan normalleşme sürecinin ardından berberler, kuaförler ve AVM'ler kapıları açtı.

Kabine toplantısında nikah salonları, çay bahçeleri, piknik alanları, restoranlar, eğlence mekanları ve müzelerdeki durumun da gözden geçirilmesi bekleniyor.

Ayrıca, kamu çalışanlarının kurumlarında iş başı yapmalarına ilişkin takvim de kabine toplantısında değerlendirilecek.

TRT
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