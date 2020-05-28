Boeing, 12 binden fazla kişiyi işten çıkartacak
Havacılık devi Boeing, önümüzdeki haftalarda 12 binden fazla çalışanın işten çıkartılacağını açıkladı. İşten çıkarmalarla ilgili konuşan Boeing Yönetim Kurulu Başkanı Calhoun, "Keşke başka bir yol olsaydı" ifadesini kullandı.
|28 Mayıs 2020 00:57
|Yazdır
Dünyaca ünlü şirketten yapılan açıklamada, 6 bin 770 kişinin iş akdinin feshedileceği ve 5 bin 220 kişinin de "gönüllü" olarak tazminatını alıp şirketten ayrılacağı belirtildi.
Boeing geçen ay, küresel iş gücünün yüzde 10'unu, yani 16 bine yakın kişiyi işten çıkartacağını duyurmuştu.
BBC Türkçe'de yer alan habere göre, işten çıkarmalarla ilgili açıklama yapan Boeing Yönetim Kurulu Başkanı Dave Calhoun "Keşke başka bir yol olsaydı" diye konuştu.
Dev şirketin, yaşanan iki uçak kazasının ardından 737 Max modelinin uçamaması ve corona virüsü salgını nedeniyle zor günler geçirdiği ifade edildi.
1 Yorum yapıldı
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
İLGİLİ HABERLER
|SpaceX'in ilk insanlı uzay mekiği denemesi ertelendi
27 Mayıs 2020 23:36
|Merkel: Aşı veya ilaç henüz yok, hala salgının başındayız
27 Mayıs 2020 23:30
|Koronavirüs aşısı gönüllüsü: Ateşim 39 buçuk dereceye çıktı
27 Mayıs 2020 23:11
|Dünyada bir ilk! Tarihi uçuş yarın gerçekleşecek
27 Mayıs 2020 19:15
|Trump'tan Twitter'ı kapatırız tehditi
27 Mayıs 2020 15:49
|Şeker hastası olmayan Trump bu kez de insülin kullanmaya taktı
27 Mayıs 2020 12:40
|Dünya genelinde Kovid-19 bulaşan kişi sayısı 5 milyon 688 bini aştı
27 Mayıs 2020 10:15
|Dünya Türk SİHA'larını konuşuyor
27 Mayıs 2020 08:31
|Metroda virüs deneyi: 7 metrelik alanda herkese bulaşıyor
26 Mayıs 2020 17:38
|Yüzük parmağı uzun olan erkeklerin korona'dan ölme riski daha düşük
26 Mayıs 2020 16:44