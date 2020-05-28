28 Mayıs 2020 tarihli atama kararı yayımlandı
|28 Mayıs 2020 01:24
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ATAMA KARARLARI
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı
Açık bulunan iş Müfettişliğine, yapılan yeterlik sınavında başarı gösteren İş Müfettiş Yardımcısı Selahattin CERRAH, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince atanmıştır.
Tarım ve Orman Bakanlığı
Açık bulunan Amasya İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Zekeriya ŞEKER atanmıştır.
Orman Genel Müdürlüğü;Genel Müdür Yardımcılığına, Muğla Orman Bölge Müdürü Mehmet ÇELİK, Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne Yasin YAPRAK,
3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince atanmıştır.
27 Mayıs 2020
Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI
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