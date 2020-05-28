İtalyan doktorlar, korona tedavisinde, yeni bir şey mi buldu?
|28 Mayıs 2020 01:26
|Yazdır
Son bir kaç gündür sosyal medyada, İtalyan doktorların, "Covid-19'a yakalananların tek yapmaları gereken Kan sulandırıcı doğal ürünler kullanmak gerekir" şeklinde bir tespite ulaştığı belirtilmektedir.
Dünya Sağlık Örgütünün talimatlarına uymayan doktorların, ölenlere otopsi yaptıkları ve bu sonuca ulaştıkları iddia ediliyor.
Bu iddiayla ilgili olarak Sağlık Bakanı Fahrettin Koca henüz bir açıklama yapmadı.
Sosyal medyada yayılan bu iddialara bazı Türk doktorlar tepki gösterdi. İşte Türk doktorların bazı değerlendirmeleri:
Dr. Metin Çakır (@DrMetinCakir): COVİD hastalığı esas itibari ile bir akciğer enfeksiyonu hastalığıdır. Ve sistemik enfeksiyonlarda genel olarak bir pıhtılaşma eyilimi vardır ve buna karşı hastalara zaten heparin verilir. Iİtalya ve diğer ülkelerdeki otopsi sonuçları doğru yorumlanmıyor.
Dr. Arzu K.Kerküklü (@blackrock7367): Bizim tedavi protokolümüzde uzun zamandır var kan sulandırıcılar
Dr. Feyza Polat (@feyzaefeler): Covid 19( Sars-Cov-2 Enfeksiyonu )Rehberi Bilim Kurulu Çalışması 12 NİSAN 2020 sayfa 64 13.2.8 covid 19 seyrinde koagülopati yönetimi
Aquila (@vultur4545): Bu haberde bir gariplik var , pıhtılaşma otopsi ilemi anlaşılmış!!! Zaten pıhtılaşma olayı bilinen bir olay TV lerde bizim hocalarımız sürekli paylaştı . Sulandırıcı zaten tedavilerde kullanılıyor . İtalyanlar yanlış tedavi protokolü takip etmişler sanki.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|'Kısa süre içinde 65 yaş üstü ve 20 yaş altı ile ilgili düzenleme yapılacak'
27 Mayıs 2020 23:58
|Vaka sayıları, kontrollü şekilde düşmeye devam ediyor
27 Mayıs 2020 20:25
|1 kişide korona çıktı, mahallede filyasyon çalışması başlatıldı
27 Mayıs 2020 19:25
|81 ildeki 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi
27 Mayıs 2020 00:01
|Valilik, 9 pozitif yeni vaka var deyip, rehavet uyarısı yaptı!
26 Mayıs 2020 23:48
|Bartın'da 2 kuaför sahibinin test sonucu pozitif çıktı
26 Mayıs 2020 23:39
|Sağlık Bakanı Koca'dan 'tedbirli olun' uyarısı
26 Mayıs 2020 23:21
|Rize'ye gelen çay üreticilerinin 10'unda virüs tespit edildi
26 Mayıs 2020 22:54
|Vali açıkladı: Bugün maalesef 7 pozitif vaka tespit edildi
26 Mayıs 2020 21:59
|Tüpçü, çocukları polis sireni çalıp 'teslim olun' diyerek korkuttu
26 Mayıs 2020 21:42