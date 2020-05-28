İtalyan doktorlar, korona tedavisinde, yeni bir şey mi buldu?

Son bir kaç gündür sosyal medyada, İtalyan doktorların, "Covid-19'a yakalananların tek yapmaları gereken Kan sulandırıcı doğal ürünler kullanmak gerekir" şeklinde bir tespite ulaştığı belirtilmektedir.

Dünya Sağlık Örgütünün talimatlarına uymayan doktorların, ölenlere otopsi yaptıkları ve bu sonuca ulaştıkları iddia ediliyor.

Bu iddiayla ilgili olarak Sağlık Bakanı Fahrettin Koca henüz bir açıklama yapmadı.

Sosyal medyada yayılan bu iddialara bazı Türk doktorlar tepki gösterdi. İşte Türk doktorların bazı değerlendirmeleri:

Dr. Metin Çakır (@DrMetinCakir): COVİD hastalığı esas itibari ile bir akciğer enfeksiyonu hastalığıdır. Ve sistemik enfeksiyonlarda genel olarak bir pıhtılaşma eyilimi vardır ve buna karşı hastalara zaten heparin verilir. Iİtalya ve diğer ülkelerdeki otopsi sonuçları doğru yorumlanmıyor.

Dr. Arzu K.Kerküklü (@blackrock7367): Bizim tedavi protokolümüzde uzun zamandır var kan sulandırıcılar

Dr. Feyza Polat (@feyzaefeler): Covid 19( Sars-Cov-2 Enfeksiyonu )Rehberi Bilim Kurulu Çalışması 12 NİSAN 2020 sayfa 64 13.2.8 covid 19 seyrinde koagülopati yönetimi

Aquila (@vultur4545): Bu haberde bir gariplik var , pıhtılaşma otopsi ilemi anlaşılmış!!! Zaten pıhtılaşma olayı bilinen bir olay TV lerde bizim hocalarımız sürekli paylaştı . Sulandırıcı zaten tedavilerde kullanılıyor . İtalyanlar yanlış tedavi protokolü takip etmişler sanki.