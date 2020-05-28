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Jandarmaya yeni branş geldi

Jandarma Genel Komutanlığı ile Sahil Güvenlik Komutanlığındaki branşlara Hukuk branşı eklendi
 28 Mayıs 2020 01:47
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Jandarmaya yeni branş geldi

Jandarma Genel Komutanlığında, Subay sınıfında yer alan 17 branşa ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Subay sınıfındaki varolan 3 sınıfa "Hukuk" adlı yeni branş eklenmiştir.

İşte 28 Mayıs 2020 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan düzenleme:

Memurlar.Net
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