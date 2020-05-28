Jandarmaya yeni branş geldi
Jandarma Genel Komutanlığı ile Sahil Güvenlik Komutanlığındaki branşlara Hukuk branşı eklendi
|28 Mayıs 2020 01:47
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