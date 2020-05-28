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MEB, Hayat Boyu Öğrenme Kurumları Yönetmeliğinde değişiklik yaptı

Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
 28 Mayıs 2020 02:14
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MEB, Hayat Boyu Öğrenme Kurumları Yönetmeliğinde değişiklik yaptı

Milli Eğitim Bakanlığından:

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI HAYAT BOYU ÖĞRENME KURUMLARI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 - 11/4/2018 tarihli ve 30388 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Kurumları Yönetmeliğinin 2 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan "25/8/2011 tarihli ve 652 sayılı Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye" ibaresi "10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesine" olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2 - Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesinin birinci fıkrasının (aa) bendinde yer alan "hafta sonu" ibaresinden sonra gelmek üzere "tatili, ara tatil" ibaresi eklenmiştir.

MADDE 3 - Aynı Yönetmeliğin 50 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"(1) İlçe, il veya ülke genelinde genel hayatı etkileyen salgın hastalık, doğal afet, elverişsiz hava koşulları gibi nedenlerle Bakanlıkça veya il/ilçe hıfzıssıhha kurulunun kararına istinaden mahalli mülki idare amirince kurumlarda eğitim öğretime ara verilebilir. Bu durumlarda kursiyerlerin eksik kalan eğitim öğretimleri için telafi eğitimi yapılır. Telafi eğitimi ile ilgili hususlar Bakanlıkça belirlenir."

MADDE 4 - Aynı Yönetmeliğin 52 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddenin üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

"(1) Kurumlarda görevli yönetici ve öğretmenler; eylül ayının ilk iş gününden derslerin başlangıç tarihine, derslerin kesimi tarihinden temmuz ayının ilk iş gününe kadar geçen süreler ile ara tatillerde, Bakanlıkça hazırlanan program dahilinde kendi kurumlarında mesleki çalışma yaparlar. Mesleki çalışma programı, kurum müdürlüğünce yönetici ve öğretmenlere bir hafta önceden duyurulur. Kurum müdürlüğünce mesleki çalışma görevi verilenlere, bu süre zarfında kurs ve sınav görevi verilmez."

MADDE 5 - Aynı Yönetmeliğin 65 inci maddesinin birinci fıkrasına "yarıyıl tatili" ibaresinden sonra gelmek üzere ", ara tatiller, yaz tatili" ibaresi eklenmiştir.

MADDE 6 - Aynı Yönetmeliğin 67 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"(1) Haftalık ders programı, öğretmenler kurulunda görüşülür ve kurum müdürünün onayıyla uygulamaya konulur. Program öğretmenlere yazılı olarak imza karşılığı duyurulur."

MADDE 7 - Aynı Yönetmeliğin 84 üncü maddesinin altıncı fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"(6) Defter, cetvel ve dosyalar, 18/10/2019 tarihli ve 30922 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Devlet Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre saklanır."

MADDE 8 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 9 - Bu Yönetmelik hükümlerini Milli Eğitim Bakanı yürütür.
Memurlar.Net
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