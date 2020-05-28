YÖK üyesi Tufan'dan gençlere uyarı: YKS tarihi net, bu tarihe odaklanın
YÖK üyesi Zeliha Koçak Tufan, sosyal medyadan yaptığı açıklamada gençlere tavsiyede bulunarak "Devletimiz sınav tarihini açıkladı, şu an net, bu tarihe odaklanın. Başarılar diliyorum" dedi.
|28 Mayıs 2020 02:27
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YÖK üyesi Zeliha Koçak Tufan sosyal medyada hemen her başlığı altında paylaşımda bulunan gençlere uyarı geldi.
YÖK üyesi Zeliha Koçak Tufan şunları söyledi:
"Sevgili öğrenciler, evet YKS çok önemli ve maalesef pandemi yaşanan bir yıldayız. Lütfen sosyal medyada yalan yanlış haberlerle oyalanmayın, kendinize belirsizlik oluşturmayın,sakin olun,çalışın. Devletimiz sınav tarihini açıkladı, şu an net, bu tarihe odaklanın. Başarılar diliyorum "
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