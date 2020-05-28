Bakan Albayrak'tan Öztrak'a 'sosyete' cevabı
|28 Mayıs 2020 02:43
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CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, Berat Albayrak'ı eleştirdiği bir konuşmasında "Sizde sosyete damat çok. Tavsiyemiz, bu kuru sıkıcıyı gönderin, yerine epeydir reklamını yaptığınız havacıyı getirin. Belki biraz daha idare edersiniz. Zira bu damat, 72 yılda yapılan ithalatın beş katının son 17 yılda yapıldığını bile bilmiyor." demişti.
Öztrak'ın bu paylaşımları sonrasında sosyal medyada, Faik Öztrak'ın 2001 ekonomik krizinde dönemin BDDK Başkan yardımcısı olduğuna dikkat çekilmişti. Öztrak 1994 krizindei yani Doların TL karşısında %200 değer kazandığı yılda, DPT İktisadi Planlama Genel Müdürüydü ve hemen sonrasında da DPT Müsteşar yardımcısı oldu.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, CHP Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak'ın sosyete ifadelerine TRT'den yanıt verdi. Albayrak "Kendi imkanlarıyla köyden gelip 2 evladını okutan babanın oğlu olarak ben mi sosyeteyim, yoksa 7 sülalesi, dedesi, babası, amcası devletin her imkanını kullanan mı?" dedi.
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