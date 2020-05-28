1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Adana'da tarım işçilerini taşıyan servis araçları çarpıştı: 12 yaralı

Adana'da tarım işçilerini taşıyan iki midibüsün çarpışması sonucu 12 kişi yaralandı.
 28 Mayıs 2020 06:10
Yazdır
Adana'da tarım işçilerini taşıyan servis araçları çarpıştı: 12 yaralı

Adana'da tarım işçilerini taşıyan iki midibüsün çarpışması sonucu 12 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, İbrahim A. idaresindeki 80 LC 146 plakalı tarım işçilerini taşıyan midibüs, merkez Yüreğir ilçesi 19 Mayıs Mahallesi Huzur Caddesi'nde Haşim S'nin kullandığı 01 AHN 44 plakalı içerisinde tarım işçileri bulunan başka bir midibüsle çarpıştıktan sonra devrildi.

Kazayı gören vatandaşlar, durumu sağlık ve polis ekibine bildirdikten sonra devrilen araçtaki kişiler bulundukları yerden çıkartıldı.

Kazada yaralanan 12 kişi olay yerine sevk edilen ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Polis ekiplerinin çalışmasının ardından devrilen midibüs bulunduğu yerden kaldırıldı.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Sinop Emniyet Müdürlüğü binasında yangın çıktı
27 Mayıs 2020 23:59		 Erdoğan'a hakaret içeren sosyal medya paylaşımlarına suç duyurusu
27 Mayıs 2020 18:24
Yanında refakatçi kalan babasını demir çubukla öldürdü
27 Mayıs 2020 15:48		 Eşini darbetti, kendisini engellemeye çalışan babası ve kardeşini de bıçakladı
27 Mayıs 2020 14:29
Zeynep öğretmenin katilinin suç dosyası kabarık çıktı
27 Mayıs 2020 14:19		 Konya'da sağlık çalışanının burnunu kırdı, serbest kaldı
27 Mayıs 2020 12:53
Antalya'da elektrik akımına kapılan genç öldü
27 Mayıs 2020 11:04		 Silivri'de deniz kıyısında ceset bulundu
27 Mayıs 2020 10:39
İfşacı kocanın yedi yıl hapsi isteniyor
27 Mayıs 2020 10:36		 Van'da AK Parti binasına bombalı saldırı düzenleyen terörist etkisiz hale getirildi
27 Mayıs 2020 09:49
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
07:21 - ASELSAN insansız kara araçları için harekete geçti07:15 - Celal Bayar'ın torunu: O zihniyet değişmedi tetikte olmalıyız06:51 - Ulaştırma Bakanı: Trenlerimizde bilet artışı söz konusu değildir06:40 - Yeni hayata yeni kurallar: Kozmetikten, oto yıkamaya kadar çok sayıda yenilik kapıda06:30 - Yağışlı havalar geliyor - Haritalı06:10 - Adana'da tarım işçilerini taşıyan servis araçları çarpıştı: 12 yaralı04:30 - Türbede telefonunu düşürdü: Devamı korkunç02:43 - Bakan Albayrak'tan Öztrak'a 'sosyete' cevabı02:27 - YÖK üyesi Tufan'dan gençlere uyarı: YKS tarihi net, bu tarihe odaklanın02:14 - MEB, Hayat Boyu Öğrenme Kurumları Yönetmeliğinde değişiklik yaptı
01:52 - Emniyet, Rütbe Terfi yönetmeliğinde değişiklik yaptı01:47 - Jandarmaya yeni branş geldi01:26 - İtalyan doktorlar, korona tedavisinde, yeni bir şey mi buldu?01:24 - 28 Mayıs 2020 tarihli atama kararı yayımlandı01:05 - Sinop Emniyet Müdürlüğü binasında yangın çıktı01:03 - ABD'de Uygur Türkleri için sunulan yasa tasarısı onayladı00:57 - Boeing, 12 binden fazla kişiyi işten çıkartacak00:24 - Kadını darbeden bekçi görevden uzaklaştırıldı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
İstanbul ve Ankara başta olmak üzere 15 ilde uygulanan giriş çıkış yasağı uygulamasının kaldırılmasını ister misiniz?
ÇOK OKUNANLAR
Bugünkü kabine toplantısında idari izinler de ele alınacak
Jandarmaya yeni branş geldi
Kadını darbeden bekçi görevden uzaklaştırıldı
Albayrak'tan uzun vadeli konut kredisi açıklaması
Emniyet, Rütbe Terfi yönetmeliğinde değişiklik yaptı
Kamu görevlisi, adam öldürürse idare kusurlu sayılır mı?
28 Mayıs 2020 tarihli atama kararı yayımlandı
İtalyan doktorlar, korona tedavisinde, yeni bir şey mi buldu?
Türbede telefonunu düşürdü: Devamı korkunç
MEB, Hayat Boyu Öğrenme Kurumları Yönetmeliğinde değişiklik yaptı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
mehmet aurelio 1
yurt 2
27.05.2020 gelir vergisinin yükseltilmesi 3
ezgi mola 1
wesley sneijder 1
yerli yerinde 2
prezervatif 1
gıcık insan tipi 2
eski eşle aynı kurumda çalışmak 1
akıllım 1
SON İLANLAR
Ordu Korgan SYDV Geçici 4 İşçi Alacak
Karaman Karacaoğlan Elektirik Geçici 1 İşçi Alacak
Iğdır Melekli Belediyesi 16 İşçi Alacak
Düzce Gölkar Sosyal Hizmetler 25 İşçi Alacak
Aydın İncirbel Akaryakıt 1 İşçi Alacak
Pamukkale Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı- Güncellendi
Gaziantep Üniversitesi 84 İşçi Alacak
Balıkesir Üniversitesi 115 İşçi Alacak
İnönü Üniversitesi sözleşmeli 342 sağlık personeli alacak
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam