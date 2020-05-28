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Ulaştırma Bakanı: Trenlerimizde bilet artışı söz konusu değildir

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu: Trenlerimiz yüzde 50 kapasiteyle çalışıyor, diye bilet ücretlerinde artış söz konusu değildir.
 28 Mayıs 2020 06:51
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Ulaştırma Bakanı: Trenlerimizde bilet artışı söz konusu değildir

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Kovid-19 tedbirleri kapsamında ara verilen Yüksek Hızlı Tren (YHT) seferlerinin yeniden başlatılması dolayısıyla Ankara-İstanbul Yüksek Hızlı Treni'nin gardan uğurlanması törenine katıldı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu: 'Trenlerimiz yüzde 50 kapasiteyle çalışıyor, diye bilet ücretlerinde artış söz konusu değildir.'
Anadolu Ajansı
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