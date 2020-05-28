Yeni hayata yeni kurallar: Kozmetikten, oto yıkamaya kadar çok sayıda yenilik kapıda

Sağlık Bakanlığı, koronavirüs salgını sonrasında normalleşme sürecinde tamirhanelerden emlakçılara, parfümerilerden mobilya mağazalarına kadar çeşitli iş yerlerine ilişkin çalışma rehberlerini yayımladı. Bilimsel Danışma Kurulu'nun yapmış olduğu çalışma sonrasında yeni dönemde söz konusu işletmelerde Kovid-19'un yayılmasını önlemek için dikkat edilmesi gerekenler sıralandı.

KOZMETİKTE 'DENEMESİZ' DÖNEM

Kozmetik ve parfümerilerde geçerli olacak kurallar şunlar: Mağazalarda ürünler camekanlı bölümlerde teşhir edilecek. Müşterilerin istedikleri ürünler çalışanlar tarafından kasaya getirilecek. Özellikle göz kalemi, rimel, ruj ve allık gibi göz, dudak ve yüze uygulanan kozmetik ve makyaj malzemelerinin test ürünleri denenmeyecek. Parfüm, losyon, oje gibi ürünlerin test edilmesi için mağaza çalışanları yardımcı olacak, ürünlere müşterilerin dokunması engellenecek. Parfümler direkt cilde değil; test kağıtlarına uygulanacak.

CİLT BAKIMINDA PROMOSYONA SON

Mağazalarda ürün tanıtımı amaçlı açılacak stantlar önünde sosyal mesafenin korunmasını sağlayacak zemin işaretlemeleri yapılacak, promosyon amaçlı cilt bakımı ve makyaj uygulamaları yapılmayacak. Alışveriş sepetlerinin elle tutulan kısımları su ve deterjanlı bezle sık sık temizlenecek.

OTO YIKAMADA GİRİŞTE TESLİM

Oto yıkamacılar için uygulanacak kurallar şöyle: Oto yıkama yerlerinin kapalı alanda olması durumunda dış kapıdan içeriye girilmesini engelleyecek basit uyarıcı şerit veya plastik duba gibi bir blokaj materyali konulacak. Oto yıkama girişinde araç teslim alınacak. Ödeme amacı dışında bekleme amacıyla ofis alanına müşteri alınmayacak.

KİRALIK ARACA BİR GÜN BEKLETME

Oto galeri ve araç kiralamaları için de kurallar belirlendi: Müşterilerden iş yerine tek başlarına girmeleri istenecek. Müşteriler inceleme için araçlara binmeden önce de alkol bazlı el antiseptiği veya kolonya kullanacak. Müşteriler, iş yeri içinde mecbur kalmadıkça yüzeylere dokunmayacak. Müşterilerden teslim alınan kiralık araçlar da dezenfekte edilecek ve tekrar kiralamadan önce en az bir gün bekletilecek.

EMLAKÇIYA TAKSİCİ KURALI

Emlakçılar için belirlenen kurallar şunlar: Girişte maskesi olmayanlar için maske bulundurulacak. Emlak ve gayrimenkul danışmanları araçla müşterileri ev, dükkan göstermeye götürürken ticari taksiler gibi önlem alacaklar.

Tamirhanelerde randevu dönemi

Oto servis, tamirhane ve lastikçilerdeki kurallar şunlar: Servise verilen araçların iç kısımları, müşteriye teslim edilmeden önce dezenfekte edilecek. Ortam havalandırması sık sık yapılacak. Tamirhaneler ise randevu usulü çalışacak. Araçlar tamirhane girişinde teslim alınacak. İş yerinin kapalı alanına müşteri alınmayacak.

Akaryakıt marketlerine tek müşteri

Akaryakıt istasyonları için belirlenen kurallar şunlar: Akaryakıt istasyonlarında bulunan market girişlerinde dezenfektan olacak. Müşteriler markete tek başlarına girecek. Markette ürünler mümkün olduğunca cam veya tezgah arkasında korumaya alınacak. Çalışanlar müşteriden para veya fiş alırken eldiven kullanmayacak.