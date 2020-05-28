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Seyahat sınırlaması masada

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yapılacak toplantıda sokağa çıkma yasağı ve 15 ile uygulanan giriş- çıkış sınırlamaları değerlendirilecek
 28 Mayıs 2020 07:45
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Seyahat sınırlaması masada

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında dokuzuncu defa telekonferans yöntemiyle yapılacak kabine toplantısının ana gündem maddesi kontrollü sosyal hayattaki yeni tedbirler olacak. Toplantıda, hafta sonu uygulanan sokağa çıkma yasağı ve seyahat sınırlamaları yeniden gözden geçirilecek.

Her pazartesi telekonferans yöntemiyle gerçekleşen toplantı, üç günlük bayram tatili sebebiyle bugün yapılacak. Toplantıda, Ramazan Bayramı'nda uygulanan dört günlük sokağa çıkma yasağının sonuçları ele alınacak. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu dört gün boyunca yapılan denetimler ile sınırlamalara uymayanlara uygulanan cezalar konusunda bilgi paylaşacak. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise 11 Mart'tan bu yana vaka sonuçlarını ve gelinen son noktayı anlatacak. Özellikle iyileşen hasta sayısındaki artış ile yoğun bakım ve entübe hasta sayısında devam eden azalmalar değerlendirilecek.

TEDBİRLER GÖZDEN GEÇİRİLECEK

Toplantıda, sokağa çıkma sınırlamaları da gündeme gelecek. Hafta sonları uygulanan sokağa çıkma yasağı ile 65 yaş üstü vatandaşlar ve 20 yaş altı gençlere uygulanan kısıtlamaların kaldırılıp kaldırılmayacağı görüşülecek. İlk etapta yedi, ardından dokuz ilde seyahat kısıtlaması kaldırılmıştı. Toplantıda, bu illerdeki son duruma ilişkin İçişleri Bakanı Soylu, kabine üyelerini bilgilendirecek. Giriş çıkış sınırlamalarının sürdüğü 15 şehir ile ilgili de son verilerin değerlendirilip bazı illerin seyahat yasağı kapsamından çıkarılması bekleniyor. Ayrıca şehirler arası ulaşımda alınacak tedbirler de yine bu toplantıda görüşülecek.

YENİ TEDBİRLER AÇIKLANACAK

Toplantıda, Vefa Destek Gruplarının çalışmaları, ekonomi alanında atılacak ilave adımlar, destek paketleri ve yeni tedbirler de konuşulacak. Yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarının durumu ve başka ülkelere gönderilen yardımlar gözden geçirilecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantı sonrası alınan kararları kamuoyu ile paylaşacak.

Damla Peker

Türkiye
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