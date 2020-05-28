1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Restoran ve kafeler yeniliklerle açılıyor

Türkiye'deki restoran ve kafelerin koronavirüs sürecinde normalleşmeyle 8 - 15 Haziran arasında açılması bekleniyor. 3 aydır kapalı olan mekanlar sıkı hazırlık yapıyor. Sosyal mesafe, tek kullanımlık ürünler ve mobil menüler öne çıkacak
 28 Mayıs 2020 07:54
Yazdır
Restoran ve kafeler yeniliklerle açılıyor

Milliyet'ten Hanife Baş'ın haberine göre: Koronavirüsle mücadele sürecinde ardı ardına normalleşme adımları atılırken şimdi sıra restoran ve kafelere geldi. Henüz net bir tarih verilmemekle beraber Türkiye'de restoranların 8 - 15 Haziran arasında sıkı tedbirlerle açılması bekleniyor. Sektörde 2.5 milyon kişi çalışıyor. Türkiye'de 110 bin kafe, restoran ve lokanta hizmet veriyor.

Mobil menü zamanı...

Turizm Restoran Yatırımcıları ve Gastronomi İşletmecileri Derneği (TURYİD) Başkanı Kaya Demirer, en geç 15 Haziran'a kadar restoranların açılmasını öngördüklerini belirterek, "Kendimizi hazırlıyoruz. Genelgeye göre restoranlarımızı uygun hale getiriyoruz. Üyelerimizin büyük çoğunluğu açacak. Ancak ilk etapta yüzde 25 - 50 arası iş yapılabilir gibi görünüyor. Bu nedenle kısa çalışma ödeneğinin uzatılması sektöre nefes olur. Genç istihdam deposuyuz" dedi.

Yeni dönemde restoranlarda başta sosyal mesafe olmak üzere her önlemin alınacağını dile getiren Demirer, şöyle devam etti:

"Ayrıca temassız menü ve ödeme sistemleri için çalışıyoruz. Her restoranın kendi çalışması var ama dernek olarak bir mobil uygulama geliştiriyoruz. Uygulamayı açtığınızda istediğiniz restoranın menüsüne girip seçim yapıp ödemesini de mobil uygulamadan yapabileceksiniz. Bir aya kadar hazır hale gelecek."

Demirer, şu anda girdi fiyatlarının belli olmadığını o nedenle bir fiyat artışı öngörülmediğini kaydetti.

1.5 metre kuralı

Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği (TÜRES) Başkanı Ramazan Bingöl de, sektörün 8 - 15 Haziran arasında işe başlayacağını söyleyerek, şöyle konuştu:

"Turizm belgeli yerlerle ilgili tebliğ yayınlandı. Biz üyemiz restoran, kafe ve lokantalara hazırlık yapsınlar diye standartları gönderiyoruz. Türkiye'de 110 bin restoran, kafe var. Milyonlarca da tedarikçi... Bir an önce açılmayı talep ediyoruz.

Yeni dönemde masa araları 1.5 metre olacak. Bazı ürünler tek kullanımlık olacak. Yemek öncesi ve sonrasında kolonya kullanımı, çalışanların maske takması gibi önlemler var. Kısa çalışma ödeneğinin de uzamasını istiyoruz."

İlk beklenti %25-50 müşteri

Big Chefs'in Kurucusu Gamze Cizreli, restoranların 8 - 15 Haziran arasında açılmasının beklendiğini ve hazırlık yaptıklarını aktardı. Cizreli, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Masaların arası 1.5 metrekare olacak. Servis elemanları maske takacak. Misafirler için maske bulunduracağız. Masalarda dezenfektan bulunacak. Mutfakta da hijyen önlemleri üst düzeyde. Menüyle temas edilmemesi için QR kodlu menüler yaptık. Temassız ödeme artırılacak. Havalandırmalar değişecek. İlk etapta yüzde 25 - 50 arasında kapasite öngörüyoruz."

Fiyata zam yapılmayacak

Happy Moon's Grup Kurucusu Hüseyin Aymutlu da, 15 Haziran'a kadar restoranların açılacağını bildirerek, "Çalışanlara eğitim aldırdık. Tek kullanımlık, tuz, biber hazırladık. Her yerde dezenfektan olacak. Online menü geliştirdik. Fiyatlara zam yapmayacağız. Yüzde 50 az kapasiteyle başlarız" dedi.

Hangi önlemler alınacak?

Masa araları 1.5 metre, sandalye araları 60 santimetre olacak.

Çalışanlar maske takacak.

Müşteriye ateş ölçer tutulacak.

Tek kullanımlık, biber, tuz, ketçap olacak.

Tek kullanımlık ve silinebilir malzemeden menü sunulacak.

Masalarda dezenfektan, kolonya, ıslak mendil bulunacak.

Çatal, kaşık poşete girecek.

Menüler online olacak.

Temassız ve online ödeme yaygınlaşacak.

Havalandırma sistemleri yenilenecek.

Bahçelere ağırlık verilecek.
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Otobüs seferleri başlıyor: Yolculardan HES kodu istenecek
27 Mayıs 2020 16:12		 Ekonomistlerin yıl sonu büyüme beklentisi
27 Mayıs 2020 13:55
Kısıtlama sonrası AVM'lerde uzun kuyruklar oluştu
27 Mayıs 2020 12:35		 Maske kumaşı karaborsaya düştü
27 Mayıs 2020 10:23
Otobüs firmaları seferlere başlayacakları tarihi açıkladı
26 Mayıs 2020 13:53		 Koçtaş 1 Haziran'da tüm mağazalarını açmayı planlıyor
26 Mayıs 2020 13:05
Kovid-19 süreci tek kullanımlık seccadeye talebi artırdı
25 Mayıs 2020 11:20		 SunExpress, iç hat uçuşlarına 4 Haziran'da başlıyor
25 Mayıs 2020 10:24
Bayramda telefon trafiği arttı, hatlar 'çekmedi'
25 Mayıs 2020 09:00		 Fiyatı yükselsin diye, sebzeleri çöpe döküyorlar
23 Mayıs 2020 07:21
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
İstanbul ve Ankara başta olmak üzere 15 ilde uygulanan giriş çıkış yasağı uygulamasının kaldırılmasını ister misiniz?
ÇOK OKUNANLAR
Bugünkü kabine toplantısında idari izinler de ele alınacak
Jandarmaya yeni branş geldi
Kadını darbeden bekçi görevden uzaklaştırıldı
Emniyet, Rütbe Terfi yönetmeliğinde değişiklik yaptı
Kesintinin kaynağı GSM operatörü
Albayrak'tan uzun vadeli konut kredisi açıklaması
Kamu görevlisi, adam öldürürse idare kusurlu sayılır mı?
Türbede telefonunu düşürdü: Devamı korkunç
28 Mayıs 2020 tarihli atama kararı yayımlandı
İtalyan doktorlar, korona tedavisinde, yeni bir şey mi buldu?
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
evde kendi saçını kesenler 2
Özgün 1
gözünü dikmek 1
tavşan dağa küsmüş de dağın haberi olmamış 2
selin ciğerci'nin aylık 600,000 tl kazanması 3
akıllım 1
mandalina 2
YHT seferlerinin perşembe günü başlaması 2
şans vermek 3
evcimen erkek 2
SON İLANLAR
Ordu Korgan SYDV Geçici 4 İşçi Alacak
Karaman Karacaoğlan Elektirik Geçici 1 İşçi Alacak
Iğdır Melekli Belediyesi 16 İşçi Alacak
Düzce Gölkar Sosyal Hizmetler 25 İşçi Alacak
Aydın İncirbel Akaryakıt 1 İşçi Alacak
Pamukkale Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı- Güncellendi
Gaziantep Üniversitesi 84 İşçi Alacak
Balıkesir Üniversitesi 115 İşçi Alacak
İnönü Üniversitesi sözleşmeli 342 sağlık personeli alacak
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam