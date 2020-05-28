Üç belediye 98 zabıta memuru alacak
|28 Mayıs 2020 08:08
|Yazdır
Ankara'nın Çankaya, Erzurum'un Şenkaya ile Bingöl belediyeleri, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na tabi olarak lise, ön lisans ve lisans mezunları arasında açıktan atama ile 98 zabıta memuru alımı yapacak.
Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, Devlet Memurları Kanunu'na tabi olarak istihdam edilecek kadın ve erkek zabıta memurları; 30 yaşını doldurmamış, B sınıfı sürücü belgesine sahip, lise, ön lisans ve lisans mezunları arasında 2018 KPSS sınavından istenilen alanlardan yeterli puanı almış adaylara yönelik yapılacak sözlü ve uygulamalı sınavla belirlenecek.
Erkek adaylarda boyun en az 1,67 metre, kadın adaylarda 1,60 metre olması, boyun 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında 10 kilogramdan az ya da fazla fark olmaması şartları aranacak.
Çankaya Belediyesi, ortaöğretim 10, ön lisans 30 ve lisans mezunlarında 40 olmak üzere toplam 80 kişi istihdam edecek. Adayların, öğrenim durumlarına göre girdikleri 2018 KPSS puan türünden en az 60 puan almaları gerekiyor.
Bingöl Belediyesi, inşaat mühendisliği alanından 2, elektrik ve elektronik mühendisliği bölümü mezunu 1, ön lisans mezunu 5 ve lise eğitimini tamamlamış 8 kişi istihdam edecek. Öğrenim durumlarına göre girdikleri 2018 KPSS puan türünden en az 70 puan adaylar başvuru yapabilecek.
Erzurum'un Şenkaya Belediyesinin 2 kişi istihdam edeceği zabıta memurluğu kadrosuna herhangi bir lisans mezunu ve 2018 KPSS sınavından en az 70 puan alan adaylar başvurabilecek.
Adayların başvuru evraklarını, Çankaya Belediyesine 23-29 Haziran, Bingöl Belediyesine 22-26 Haziran arasında İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne, Şenkaya Belediyesine ise 24 Haziran ile 3 Temmuz arasında Yazı İşleri Müdürlüğüne şahsen teslim etmeleri gerekiyor. Posta ile veya diğer şekillerde yapılan başvurular geçersiz sayılacak.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Zabıta ve itfaiye ilanlarına ilgisiz bölüm mezunu olma şartı onaylanmamalı!
27 Mayıs 2020 14:00
|YÖK, asgari program açma ölçütlerini alan bazında belirlese, birçok sorun çözülecek
27 Mayıs 2020 12:14
|Pamukkale Üniversitesinden örnek sözleşmeli personel alım ilanı
25 Mayıs 2020 00:02
|Zabıta için mühendislik şartı arayan belediyeden itiraf gibi açıklama
24 Mayıs 2020 18:44
|Üniversite, 53 puanlı adayı kişiye özel şartlarla kazandırdı!
24 Mayıs 2020 15:47
|Belediyeden skandal ilan! Zabıta memuru alım ilanına, mühendislik mezunu olma şartı koydu!
24 Mayıs 2020 14:36
|Soylu'dan ek kontenjan ve yeni polis alımına dair açıklama
23 Mayıs 2020 10:36
|TCDD Taşımacılık, sözleşmeli makinist alım şartlarını açıkladı
22 Mayıs 2020 02:19
|399 şehit yakını, gazi ve gazi yakınının ataması gerçekleştirildi
21 Mayıs 2020 10:06
|Şahsen nasıl başvuru olacak Sayın Rektör?
20 Mayıs 2020 14:10