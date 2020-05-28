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Parklarda cuma namazı kılınacak

Diyanet kaynaklarından edinilen bilgiye göre, 29 Mayıs'tan itibaren tekrar toplu olarak kılınacak cuma namazları, okul bahçeleri, park, mahalle meydanları ve futbol sahalarında da kılınabilecek.
 28 Mayıs 2020 08:15
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Parklarda cuma namazı kılınacak

Koronavirüs tedbirleri kapsamında 16 Mart'tan itibaren kılınmayan cemaatle namaz, yarın cuma namazıyla birlikte yeniden kılınabilecek. Normalleşme adımları kapsamında hangi camilerde cemaatle namaz kılınabileceği illerde valiliklere bırakıldı.

Valilikler de cuma namazı kılınabilecek yerleri açıkladı. Cuma namazı kılınacak yerlerin kapasiteleri İçişleri Bakanlığı'nın genelgesine göre belirlendi. Buna göre, avlusu olan camilerde, sosyal mesafeye dikkat edilerek cemaatle namaz kılınabilecek. Öte yandan okul bahçeleri, parklar, mahalle meydanları ve futbol sahaların da sosyal mesafeye dikkat edilerek cuma namazı kılınabilecek.

Diyanet kaynaklarından edinilen bilgiye göre, bu yerlerde cuma namazı Diyanet tarafından görevlendirilecek imamlar tarafından kıldırılacak. İl ve ilçe müftülükleri tarafından avlusu yeterli olmadığı için namaz kılınamayan camilerin imam ve müezzinleri bu alanlarda görevlendirilebilecek.
Memurlar.Net
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