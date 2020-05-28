Sanatçı, sporcu ve hakeme vergi ayarı
|28 Mayıs 2020 08:28
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Gelir İdaresi Başkanlığı'nın Gelir Vergisi Genel Tebliği'ne göre, en üst liglerde faaliyette bulunan sporcuların gelirleri, vergi tarifesinin dördüncü dilimindeki tutarı (bu yıl için yıllık 600 bin lira) aşması halinde, bu gelirler yıllık beyannameyle beyan edilecek.
İndirime sınırlama
Mevcut sözleşmesi olan sporcularda sözleşme bitimine kadar gelir vergisi kesintisi yüzde 15 olacak. Telif hakları kapsamında gelir elde eden sanatçılara tanınan istisna tutarı da 600 bin lirayla sınırlı tutulacak. Profesyonel spor yöneten hakemler ile basketbol ve voleybolun en üst liglerindeki hakemlere bu faaliyetleri nedeniyle 1 Ocak 2020'den itibaren yapılan ödemeler ücret hükümlerine göre vergilendirilecek.
Öte yandan binek otolara ilişkin giderlerin en fazla yüzde 70'i ve kiralık otomobilerin aylık kira bedelinin 5 bin 500 TL'ye kadarlık kısmı ile binek otomobillerinin iktisabında ödenen özel tüketim vergisi ve katma değer vergisi toplamının en fazla 115 bin liraya kadarki kısmı gider olarak dikkate alınarak vergiden düşülebilecek.
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