Kabine toplanyor...Sokak yasakları masada
Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında bugün son kez videokonferansla yapılacak kabine toplantısında önemli kararlar alınması bekleniyor. Hafta sonu uygulanan sokak yasakları ile çocuk, genç ve 65 yaş üstüne getirilen kısıtlamaların sürüp sürmeyeceği de masada olacak.
|28 Mayıs 2020 08:41
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Kabine toplantısı, gündemdeki önemli başlıkları görüşmek için bugün toplanıyor.
Toplantıda, kontrollü sosyal hayata geçişte atılacak yeni adımlar takvime bağlanacak.
Haftasonları sürdürülen sokağa çıkma kısıtlaması ile 65 yaş üstü ve 20 yaş altı için getirilen kısıtlamanın devam edip etmeyeceği ve seyahat yasakları gibi bir çok başlıkla ilgili karar alınması bekleniyor.
Kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklama yapacak.
Normalleşme adımları kapmasında kabinenin bugün son kez videokonferans yöntemiyle toplanması bekleniyor.
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