1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Salgın hastaneleri hizmete hazır

Atatürk Havalimanı'nda Prof. Dr. Murat Dilmener, Sancaktepe'de ise Prof. Dr. Feriha Öz'ün isminin verildiği hastanelerin tabelaları asıldı. Sancaktepe'deki hastaneyi yarın Başkan Erdoğan açacak
 28 Mayıs 2020 09:08
Yazdır
Salgın hastaneleri hizmete hazır

İstanbul'da koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında Atatürk Havalimanı ile Sancaktepe'de inşa edilen acil durum hastanelerinin tabelaları asıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 6 Nisan'da düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısının ardından yaptığı açıklama sonrasında 9 Nisan'da temelleri atılan çok amaçlı acil durum hastanelerinin inşaat çalışmalarında sona gelindi. Bu kapsamda koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden ve "Hocaların hocası" olarak da anılan Prof. Dr. Murat Dilmener'in Atatürk Havalimanı'ndaki hastanede; Prof. Dr. Feriha Öz'ün ismi ise Sancaktepe'de inşa edilen hastanede yaşatılacak. Bu kapsamda isim tabelaları dün her iki hastaneye de asıldı.

YARIN AÇILIYOR

Sancaktepe Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi yarın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla açılması bekleniyor. Yeşilköy Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi ile Hadımköy Dr. İsmail Niyazi Kurtulmuş Hastanesi ise 31 Mayıs'ta hizmete açılacak. Yapımı için her bir hastanede yaklaşık 4 bin personelin 3 vardiya şeklinde çalıştığı inşaat alanında hareketlilik sürerken, çevre düzenlemesi ve peyzaj çalışmaları da devam ediyor. Dün son olarak hastane isminin yer aldığı tabelada asıldı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından isimlerine ilişkin, "Bu hocaların ismi için bile bu hastanelerin yapılmasını son derece önemli olduğunu söylemek istiyorum. Çünkü çok kıymetli insanlardı, çünkü bunlar hocaların hocasıydı" ifadelerini kullanmıştı.

Bin 5 adet yatak kapasiteli olan hastanede istenildiğinde her oda yoğun bakıma dönüştürülebilecek. Her iki sağlık merkezi de tamamlandığında, ameliyathaneleri, MR, triyaj odaları, laboratuvarları, anjiyo ile ekoları ve ultrasonlarıyla tam teşekküllü bir hastane altyapısına sahip olacak. Bu kapsamda her iki hastanede de 500 araçlık otopark, 16 ameliyathane, 36'sı diyaliz ve yoğun bakım altyapısına sahip 576 banyolu hasta yatak odası, 36'sı diyaliz hasta altyapısına sahip 432 yoğun bakım yatağı, 36 acil müşahede yatağı, 8 triaj, 2 CRP, 4 tomografı, 4 MR, 2 x-ray odası bulunuyor.

Furkan Kara
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Vali Çağatay: Bitlis'te son 13 gündür hiç vaka görülmedi
28 Mayıs 2020 10:11		 Aile Bakanlığından 'B.Ö. 43 kadını mağdur etti' haberleriyle ilgili açıklama
28 Mayıs 2020 10:04
Zoom'la araştırma görevlisi sınavı yapılabilir mi?
28 Mayıs 2020 10:00		 Sürücü kurslarına 'koronavirüs' düzeni
28 Mayıs 2020 09:21
Sanatçı, sporcu ve hakeme vergi ayarı
28 Mayıs 2020 08:28		 Parklarda cuma namazı kılınacak
28 Mayıs 2020 08:15
Kabinde bagaj yasak terminalde veda yok
28 Mayıs 2020 07:48		 Ulaştırma Bakanı: Trenlerimizde bilet artışı söz konusu değildir
28 Mayıs 2020 06:51
Yeni hayata yeni kurallar: Kozmetikten, oto yıkamaya kadar çok sayıda yenilik kapıda
28 Mayıs 2020 06:40		 Kadını darbeden bekçi görevden uzaklaştırıldı
28 Mayıs 2020 00:24
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
10:17 - Türk bilimadamı göktaşı hakkında açıklama yaptı10:16 - Borsa güne yükselişle başladı10:14 - Ekonomiye güven, mayısta yüzde 20 arttı10:11 - Vali Çağatay: Bitlis'te son 13 gündür hiç vaka görülmedi10:04 - Aile Bakanlığından 'B.Ö. 43 kadını mağdur etti' haberleriyle ilgili açıklama10:03 - Aksaray'da silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı10:01 - Eski hakim FETÖ'den yargılanacak10:00 - Zoom'la araştırma görevlisi sınavı yapılabilir mi?09:59 - Yeğeni de 'TSK imamı' çıktı09:53 - Banka müdürü kadın sokak ortasında dayak yedi
09:49 - Trafik sigortasında zam yarı yarıya azaldı09:47 - Dolar yeniden yükselişte09:46 - Dışişlerinden, Yunanistan'ın Türkiye'ye yönelik eleştirilerine tepki09:45 - Aksaray'da silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı09:44 - Dünya genelinde Kovid-19 bulaşan kişi sayısı 5 milyon 792 bini aştı09:41 - İngiltere'de ilk kez başörtülü bir kadın hakim olarak atandı09:36 - Ekonomide, en kötünün geride kaldığı fiyatlamaları devam ediyor09:23 - Fahiş fiyat artışı ve stokçuluğa karşı sıkı takip
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
İstanbul ve Ankara başta olmak üzere 15 ilde uygulanan giriş çıkış yasağı uygulamasının kaldırılmasını ister misiniz?
ÇOK OKUNANLAR
Bugünkü kabine toplantısında idari izinler de ele alınacak
'Kısa süre içinde 65 yaş üstü ve 20 yaş altı ile ilgili düzenleme yapılacak'
Jandarmaya yeni branş geldi
Kabine toplanyor...15 ilde kısıtlama kalkacak mı?
Ege Ordu Komutanı emir subayı FETÖ'den gözaltına alındı
Kesintinin kaynağı GSM operatörü
Kadını darbeden bekçi görevden uzaklaştırıldı
Acun Ilıcalı'ya Kürtçe sorusu kızdırdı... Bunu yapan vatan haini
Emniyet, Rütbe Terfi yönetmeliğinde değişiklik yaptı
Türbede telefonunu düşürdü: Devamı korkunç
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
son pişmanlık fayda vermez 2
mandalina 2
yeniden başlamak 4
27.05.2020 gelir vergisinin yükseltilmesi 3
corona virüs vaka sayısı 1
wesley sneijder 1
kabak 3
yerini doldurmak 2
manevi ihtiyaçlar 1
seyahat yasağı 2
SON İLANLAR
Ordu Korgan SYDV Geçici 4 İşçi Alacak
Karaman Karacaoğlan Elektirik Geçici 1 İşçi Alacak
Iğdır Melekli Belediyesi 16 İşçi Alacak
Düzce Gölkar Sosyal Hizmetler 25 İşçi Alacak
Aydın İncirbel Akaryakıt 1 İşçi Alacak
Pamukkale Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı- Güncellendi
Gaziantep Üniversitesi 84 İşçi Alacak
Balıkesir Üniversitesi 115 İşçi Alacak
İnönü Üniversitesi sözleşmeli 342 sağlık personeli alacak
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam