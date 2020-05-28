Acun Ilıcalı satın alacağı kulübü açıkladı
|28 Mayıs 2020 09:06
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Acun Ilıcalı, Hollanda 1. Futbol Ligi (Eredivisie) takımlarından Fortuna Sittard'ı satın almakla ilgilendiğini açıkladı.
Acun Ilıcalı, Cüneyt Özdemir'in sorularını yanıtladı. Ilıcalı, iddialara ilişkin "Ben evet kulüple ilgileniyorum. Türkiye'ye yakında geleceğim bu amaçla da. Amacım genç yetenekleri Türk futboluna kazandırmak. O yüzden bu konuda açıkçası hevesim var, böyle bir düşüncem var, olabilir, olmaya yakın diyeyim" dedi.
Türkiye'de spor medyasında, Avrupa'da bir kulüp sahibi olmayı almayı hedefleyen Acun Ilıcalı'nın, eski Galatasaray yöneticilerinden Işıtan Gün'ün sahibi olduğu Fortuna Sittard'ı satın aldığı iddia edilmişti.
Işıtan Gün, kulübün TV8 kanalının sahibi Acun Ilıcalı'ya satılması konusunda henüz nihai bir anlaşma yapılmadığını açıklamıştı.
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