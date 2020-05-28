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Final sınavlarında dijital dönem

Öğrenciler, ekim ayı sonuna kadar üniversitelere giremeyecek. Dönem sonu finalleri, bütünlemeler ve tek ders sınavları dijital ortamda yapılacak ya da öğrencilerden ödev veya proje istenecek
 28 Mayıs 2020 09:12
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Final sınavlarında dijital dönem

Koronavirüs salgını nedeniyle 2020- 2021 Akademik Eğitim Öğretim Yılı'na kadar üniversite kampusları kapalı alacak. Ekim sonuna kadar üniversitelere öğrenciler giremeyecek. Bu nedenle dönem sonu finalleri, bütünlemeler ve tek ders sınavları da dijital ortamda yapılacak ya da öğrencilerden ödev veya proje istenecek. Peki dijital ortamda yapılacak sınavlar nasıl uygulanacak? Yükseköğretim Kurulu'nun (YÖK) belirlediği çerçeveye göre, ilgili üniversitenin imkanları dahilinde dijital sınavlar şu şekilde gerçekleşecek:

* Sınavlar ağırlıklı olarak çoktan seçmeli sorulardan oluşacak ve eşzamanlı yapılacak.

* Üniversitenin kullandığı yazılım programına göre açık uçlu sınavlar da yapılabilecek.

* Öğrenciye sınav tarihleri önceden duyurulacak. Örneğin 29 Mayıs saat 13.00'te sınavı olan bir öğrenci okulunun kullandığı yazılım programına girdiğinde "Sınavınız var" uyarısıyla karşılaşacak.

* Açık uçlu soru tipli sınavlarda sorunun altında bir kutucuk bulunacak. Cevabın belli bir süre içinde bu kutucuğa yazılması ve kaydedilmesi istenecek.

* Sınav başlamadan önce sınavın işleyişi, sınavın süresi, puanlama ilkeleri, öğrenci sorumlulukları, sınav itirazları ve etik kurallar konusunda öğrencilere açık ve net bilgilendirmeler gerçekleştirilecek.

* Sınava girecek öğrencilerin e-Devlet kapısı üzerinden sisteme girişlerine öncelik verilecek.

* Kabul edilebilir sebeplerle sınava giremeyen öğrencilerin mağduriyet yaşamaması için telafi amaçlı çevrimiçi sınav imkanı verilecek.

* Ödev ve proje uygulamalarında da yine öğrencilere belli bir süre içinde sisteme giriş yaparak ödev ya da projelerinin ilgili sayfaya yükleyip kaydetmesi istenecek.

SINAV GÜVENLİĞİ NASIL SAĞLANACAK?

* Dijital ortamlarda yapılan sınavlarda öğrencinin kopya çekmesinin önüne geçmek için üniversitelerin kullandığı yazılım programlarının çoğunda öğrenci hareketleri detaylı raporlandırılabiliyor.

* Örneğin öğrencinin ekran görüntüsü alıp almadığı, bir soruda ne kadar zaman harcadığı, sınav sırasında başka internet sitesine girip girmediği ya da arama motorlarını kullanıp kullanmadığı görülebiliyor.

* Ödev, proje ve araştırma raporlarının değerlendirilmesinde intihal tespit programları kullanılacak. Programa öğrencinin ödev ya da projesi yüklendiğinde sistem otomatik intihal oranını tespit edebiliyor.

* Mezuniyet durumundaki öğrencilerin staj uygulamalarının değerlendirilmesinde küresel salgın dönemi şartları göz önünde bulundurularak ilgili yükseköğretim kurumları tarafından gerekli düzenlemeler yapılacak. Salgının seyrine göre yaz stajları düzenlenebilecek. Ancak en kötü senaryoya göre stajlar ya ekimden itibaren haftasonu ya da akşam saatleri yapılacak.

Ceyda Karaaslan
Sabah
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