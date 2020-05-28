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Manisa'da pompalı tüfekle vurulan genç kadın öldü
Manisa'da düzenlenen silahlı saldırıda 22 yaşındaki kadın hayatını kaybetti.
|28 Mayıs 2020 09:14
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Alınan bilgiye göre, merkez Şehzadeler ilçesi Alaybey Mahallesi'ndeki evinden işe gitmek üzere çıkan Gülnur K'ye yolda pompalı tüfekle ateş edildi.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, göğsünden vurulan genç kadının yaşamını yitirdiğini belirledi.
Kadının erkek arkadaşı olduğu öne sürülen zanlı Y.A. polise teslim oldu.
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